Immobilier : la baisse des prix touche de plus en plus de villes en France

A Lyon, les prix immobiliers ont chuté de 1% en février 2023. (Picabel / Pixabay)

De nombreuses villes de France sont touchées par une baisse des prix de l’immobilier selon la dernière étude Meilleurs Agents. Plusieurs explications à ce phénomène.

Presque toutes les villes de France sont désormais concernées par une baisse des prix immobiliers. C’est en tout cas ce que révèle la dernière étude de Meilleurs Agents. Au niveau national, les prix ont reculé de 0,2%, de 0,4% dans les dix plus grandes villes du pays et de 0,1 % dans les cinquante plus grandes villes, rapporte Le Parisien . Même dans les zones rurales les prix baissent, en moyenne de 0,4 %.

Jusqu'à 3,6% sur trois mois dans certaines villes

En un mois, en février 2023, ce sont à Lyon (Rhône) et à Nantes (Loire-Atlantique) que les prix ont le plus chuté : de 1 %. Depuis le début de l’année, cette baisse est de 2,4 % dans la première et de 2,2 % dans la seconde, précise BFMTV . Et de 3,5% et 3,2% sur trois mois. Devant elles, on trouve Caen (Calvados) ou Toulon (Var) qui enregistrent des baisses de 3,6% chacune sur trois mois.

Nice (Alpes-Maritimes) voit ses prix toujours augmenter. Entre janvier et février 2023 : +0,7 %. « À Nice et plus généralement sur la Côte d’Azur, une crise se répercute toujours à retardement et souvent de manière plus brève » , a expliqué au Parisien un agent immobilier niçois. Reste que les biens mettent plus de temps à se vendre dans certains quartiers. D’autres villes enregistrent une hausse de leurs prix de plus de 3 % ces trois derniers mois : Perpignan (Pyrénées-Orientales), Le Mans (Sarthe), Tours (Indre-et-Loire), Le Havre (Seine-Maritime) mais aussi Dijon (Côte-d’Or).

Une hausse des taux

Selon Meilleurs Agents, la pause hivernale de l’évolution tarifaire se termine normalement en février, à partir de quand les prix ont tendance à légèrement remonter. Mais pas cette fois. Notamment en raison de la chute de production des crédits immobiliers.

Un recul important ces six derniers mois. En décembre 2022 par exemple, ce sont 30% de crédits en moins qui ont été accordés par rapport à l’année précédente. Avec la hausse des taux, les acquéreurs revoient également leur budget à la baisse et n’hésitent plus à négocier les prix.