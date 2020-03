Immobilier : l'épidémie va-t-elle faire chuter les prix ?

Une baisse des prix de 10% est envisageable. (© DR)

En contaminant l'économie, l'épidémie de coronavirus pourrait mettre un terme à la hausse du prix de la pierre. L'ampleur de la baisse devrait toutefois être limitée. Après une phase d'attentisme, un rebond est même envisageable, aidé par la faiblesse des taux d'emprunt. Nos conseils si vous souhaitez acheter votre résidence principale, un bien locatif ou des parts de SCPI.

Après le krach boursier faut-il craindre - ou espérer - une chute des prix de l'immobilier ? Le caractère complètement inédit de la crise sanitaire rend les prévisions délicates.

Tout dépendra des impacts sur l'économie réelle à moyen terme de l'épidémie de coronavirus. Une récession durable affecterait les revenus des ménages et ferait repartir le chômage à la hausse. De quoi limiter les capacités d'achat des Français ce qui pèserait sur le prix de la pierre. Mais dans quelle proportion ?

Baisse inférieure à 10% en 2008

Après le krach de 2008, le décrochage avait été rapide mais temporaire, le marché retrouvant ses prix de 2007 dès 2011 avant de repartir à la baisse lors de la crise des dettes souveraines européennes, cette fois de manière plus progressive et plus durable (voir graphique ci-dessous).

Dans les deux cas, le repli du prix de l'immobilier était resté relativement limité : -9,4% entre 2008 et 2009 et -7,1% entre 2011 et 2015.

La comparaison avec la crise immobilière des années 1990 ne nous semble par ailleurs pas pertinente car l'effondrement des prix à l'époque avait fait suite à une véritable bulle, sans commune mesure avec la hausse des prix des dernières années, et elle fut localisée sur l'Île de France.

À Paris, les prix avaient ainsi été multipliés par plus de deux entre 1984 et 1990* avant de fondre de 40%