Immobilier : entreprendre au féminin

Passion du métier, évolution des activités, tendances observées, décryptage des marchés…Sandra Viricel et Sandrine Diouf partagent leurs expertises dans l’émission TV Figaro Immo, animée par Olivier Marin.

Le programme Figaro Immo est diffusé sur la chaîne Figaro TV (canal 34 de la TNT et toutes les box des opérateurs), lefigaro.fr, figaro immobilier et la plateforme de TF1 .

La vidéo intégrale de l'émission

Sandra Viricel et Sandrine Diouf

Sandra Viricel est fondatrice de Sandra Viricel immobilier (Lyon et sa Métropole). Figure emblématique de l’émission "Recherche appartement ou maison" (M6), elle publie le livre " Les secrets d’une agente " (éditions Maxima).

Sandrine Diouf, est fondatrice de " Off Real Estate " (Paris et Marseille). Spécialisée dans l’immobilier de luxe, elle développe son agence et ses activités à New York, Dubaï, au Maroc, et prochainement en Asie.

Lors de l’émission, les deux invitées partagent leur passion du métier et dévoilent leurs parcours respectifs.

Sandra Viriciel et Sandrine Diouf mettent en lumière des biens emblématiques récemment vendus ou actuellement à la vente.

Elles livrent leurs analyses sur l’évolution des marchés de l’immobilier, les principales tendances, les innovations et leurs projets respectifs.

Sandra Viricel et Sandrine Diouf posent au siège du Figaro à l'issue du tournage de l'émission.