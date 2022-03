Immobilier en Occitanie : les villes moyennes en forte hausse au détriment des grandes métropoles

Toulouse et Montpellier ont perdu de leur attrait au profit des villes moyennes, à l'instar de Béziers. (illustration) (Pixabay / Harry Strauss)

Dans la région Occitanie, à l'image de ce qui se passe au niveau national en France, les villes moyennes attirent de plus en plus d'acheteurs dans le domaine de l'immobilier. À l'inverse, les grandes villes telles que Toulouse ou Montpellier connaissent, elles, un ralentissement depuis le début de la crise du Covid-19.

Avec la crise sanitaire du Covid-19 et ses différents confinements et restrictions, les Français ont davantage envie d'espace et de verdure chez eux. Conséquence : les zones rurales, et plus particulièrement les zones périurbaines, enregistrent désormais les plus fortes hausses de prix au niveau immobilier, selon les chiffres de MeilleursAgents relayés par Actu.fr .

Ralentissement dans les grandes villes

Le phénomène s'observe aussi bien au niveau national que dans chaque région. L'Occitanie en est ainsi un très bon exemple : depuis le début de la pandémie, l'activité immobilière s'est considérablement ralentie dans les deux grandes villes que sont Toulouse et Montpellier.

Avant le Covid-19, Toulouse enregistrait une hausse annuelle des prix de 9 %, et Montpellier une augmentation de 6 %. « Nous constatons aujourd’hui un fort ralentissement de l’activité dans ces deux grandes villes, [qui] voient leur rythme de croissance divisé par deux » , explique Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez MeilleursAgents.

Les villes moyennes ont le vent en poupe

En revanche, certaines villes moyennes connaissent un fort regain d'intérêt, à l'instar de Béziers. « Les prix diminuaient de 2 % avant la crise , se souvient Barbara Castillo Rico. Béziers se retrouve aujourd’hui en tête en matière de hausse des prix, avec +7,7 % en deux ans. Il y a eu une véritable accélération. »

Il en va de même pour Montauban, une ville moyenne dans laquelle les délais de vente se raccourcissent désormais. Enfin, en Occitanie, les chiffres de MeilleursAgents ont également permis de relever une augmentation des prix concernant les résidences secondaires à la montagne, désormais très prisées.