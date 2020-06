Immobilier : en Île-de-France, le neuf est parfois moins cher que l'ancien

Les fortes hausses de prix constatées sur le marché immobilier de l'ancien en Ile-de-France ont permis de réduire l'écart avec les logements neufs. Ainsi, dans certaines villes franciliennes, il est plus avantageux d'acheter un bien neuf.

Pour devenir propriétaire d'un bien immobilier en Ile-de-France, il est parfois plus judicieux de miser sur un logement neuf. La forte hausse des prix dans l'ancien en région francilienne a en effet réduit l'écart, selon une étude de SeLogerNeuf relayée par Les Echos. Dans certaines villes, le neuf est même moins cher que l'ancien. Pourtant, en raison des critères de qualité énergétique ou de confort, un logement neuf est en moyenne 25 % plus cher à l'achat. Mais il faut donc parfois se méfier des moyennes...

Il est par exemple plus avantageux d'acheter un logement neuf à Créteil (Val-de-Marne) et à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Dans cette dernière ville, le prix du m² dans l'ancien est de 6 567 euros en moyenne contre 6 469 euros dans le neuf. La forte demande de logements dans la ville a déséquilibré le marché immobilier et provoqué une hausse des prix des biens anciens qui a atteint 9 % en 2019, précise Les Echos.

A Créteil, on gagne 2 m² dans le neuf

A Créteil, l'augmentation des prix dans l'ancien a été fulgurante : 19 % en 2019. Dans le même temps, les prix des logements neufs ont reculé de 18 % sur un an. « Pour un appartement de 60 m² à Créteil, pour le même prix que l'ancien, un achat dans le neuf permet même de gagner presque 2 mètres carrés ! », explique Séverine Amate, porte-parole chez SeLogerNeuf. A Bondy (Seine-Saint-Denis), même si les logements neufs restent un peu plus chers, les prix dans l'ancien ont augmenté deux fois plus vite.

Acheter un bien neuf a de plus d'autres avantages. Les frais de notaire ne représentent que 2 à 3 % du prix d'achat, soit 3 ou 4 points de moins que dans l'ancien.