Immobilier de luxe : Les prix des biens de prestige toujours en hausse en France

Les prix de l'immobilier de luxe sont en hausse sur toute la France d'après le baromètre de Seloger. Si la région parisienne est la première concernée, d'autres villes et départements du pays voient aussi les tarifs grimper.

Le marché de l'immobilier résidentiel de luxe se porte bien en France. Sa croissance annuelle atteint 9 % sur l'ensemble du pays selon un baromètre établi par SeLoger. En consultant les annonces de 150 000 biens, il apparaît que le prix moyen d'un logement de prestige (villa, appartement, château, hôtel particulier) affiche 7 800 euros du mètre carré. Quant à l'enveloppe moyenne de l'acheteur, elle se situe aux alentours du million et demi d'euros.

Plus 3 % sur un an à Paris

Le marché immobilier de luxe se porte évidemment très bien à Paris et dans sa région. Dans la capitale, la hausse des prix est de 3 % sur un an. Des biens se négocient de « 12 000 euros/m² dans l'Est de la capitale (10e, 11e, 12e, 18e, 19e, 20e arrondissements) à 17 000 euros/m² dans l'hyper-centre (1er, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e) en passant par 13 800 euros/m² dans les quartiers ouest (14e, 15e, 16e, 17e) », détaille SeLoger.

Une vue sur la tour Eiffel et le prix du bien grimpe de 21 % dans le 6e arrondissement et de 40 % dans le 8e. En région parisienne, la plus forte hausse des prix se situe dans les Yvelines (+ 10 %). Dans les Hauts-de-Seine en revanche, les prix stagnent.

Les prix élevés dans les Alpes

Dans le reste du pays, les trois départements les plus chers sont les Alpes-Maritimes, la Savoie, et le Var. Les plus fortes progressions concernent les Pyrénées-Atlantiques (5 900 euros/m²), la Gironde (5 570 euros/m²), la Savoie (8 700 euros/m²) et la Haute-Savoie (7 200 euros/m²). Les hausses y sont comprises entre 6 et 13 %. Les stations de ski tirent les prix vers le haut. Val d'Isère bat des records à 20 500 euros/m², devant Courchevel (16 000 euros/m²) et Megève (11 400 euros/m²).

Sur le littoral, si les prix stagnent sur le pourtour méditerranéen, ils sont en hausse sur la façade atlantique. Les prix grimpent de 10 % en Normandie à Deauville (5 640 euros/m²) mais aussi en Gironde au Cap Ferret (10 700 euros/m²), ou encore au Pays basque à Biarritz (+ 9 % à 7 000 euros/m²).