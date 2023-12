Immobilier: avez-vous droit au prêt à taux zéro en 2024?

En 2024, le marché immobilier peut être dégrippé grâce à une stabilisation des taux d’emprunt et à des dispositifs d’aide à l’achat comme le PTZ. ( crédit photo : Shutterstock )

2024: année de l’extension du PTZ à un plus grand nombre de ménages

Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est prolongé en 2024. Il sort de son sursis et doit même être maintenu a minima jusqu’en 2027. Mieux encore, son dispositif est renforcé et étendu à un plus grand nombre de ménages. Ses bénéficiaires doivent donc se faire plus nombreux. En juin 2023, le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, indiquait que ce maintien était une « mesure forte » et « extrêmement utile » en période de taux d’intérêt élevés. En effet, ce déploiement à grande échelle du PTZ constitue une avancée significative pour aider les acquéreurs immobiliers, en particulier les primo-accédants. Couplée à la possible accalmie concernant la hausse des taux de crédits en 2024, cette mesure peut dégripper le marché en encourageant les transactions immobilières.

Les principales évolutions du PTZ en 2024

Le PTZ 2024 apporte plusieurs modifications au dispositif historique. Les principales informations à retenir sont les suivantes:

Les classes moyennes, gagnant entre 37.000 euros et 49.000 euros par an, sont désormais éligibles au PTZ,

Le montant maximal du prêt octroyé aux bénéficiaires passe de 80.000 euros à 100.000 euros,

Dans les zones tendues, le PTZ est réservé aux logements neufs collectifs. Sur le reste du territoire, il s’applique aux logements anciens nécessitant des travaux d'amélioration,

Les logements individuels ne sont plus financés via ce dispositif.

La nouvelle grille des seuils de revenu éligibles au PTZ sera opérationnelle début 2024. Toutefois, elle est déjà disponible et consultable dans un communiqué de presse du ministère de l’Économie et des finances en date d’octobre 2023. Ainsi, vous pouvez déterminer votre potentiel droit au dispositif. Quand vous êtes un futur bénéficiaire, vous pouvez déjà commencer à réfléchir à votre projet immobilier, voire à chercher votre bien.

Quel montant de votre achat peut être financé par le PTZ?

Seul 40% au maximum du prix d’achat de votre bien immobilier peut être financé grâce au PTZ. Toutefois, quelques ajustements sont possibles. En effet, quand vous avez des revenus annuels compris entre 18.000 euros et 25.000 euros, 50% du prix d’achat de votre logement peuvent être financés par le PTZ. Pour les contribuables aux plus hauts revenus, cette quotité est limitée à 20% du prix total d’achat. La plus haute tranche d’éligibilité concerne les ménages gagnant entre 37.000 euros et jusqu‘à 49.000 euros par an.

Le gouvernement envisage la création d'un prêt à taux bonifié

Le Gouvernement explore également de nouvelles perspectives pour faciliter l’acquisition immobilière, selon une annonce de Bruno Le Maire à fin septembre. Il envisage la création d’un prêt à taux bonifié en lien avec les banques. Cette initiative peut offrir des conditions de financement encore plus avantageuses pour les acquéreurs. Elle participe à la relance du secteur immobilier et à la promotion de l’accession à la propriété. Cette réflexion devrait prendre « plusieurs mois » (la mesure est coûteuse pour l‘État). Dans les faits, un prêt à taux bonifié pourrait permettre de diviser par deux le montant des intérêts. L’objectif est de gommer la hausse des taux de ces deux dernières années.