Immobilier : avec ou sans ascenseur, à quel étage les appartements sont-ils les moins chers ?

Dans les immeubles sans ascenseur, le 3e étage est le plus cher (illustration). (Pixabay / 3D_Maennchen)

La décote d'un appartement change selon l'étage auquel il se trouve et s'il est situé dans un immeuble pourvu ou non d'un ascenseur. Quand il y en a, les logements du 5e sont les plus cotés. Quand il n'y en a pas, ce sont les logements du 3e étage.

La décote d'un logement n'est pas la même selon l'étage. C'est ce que nous apprend une étude Liberkeys relayée parBFM Immo qui différencie deux cas de figure : les immeubles avec ascenseur et ceux sans ascenseur.

Dans le second cas, l'étage le plus recherché est le 3e, avec un prix supérieur de 0,6 % par rapport au 2e étage, la référence. « Ceci s'explique par le fait qu'il soit généralement plus lumineux et reste plus ou moins accessible pour les moins sportifs d'entre nous », souligne Liberkeys. C'est à partir du 4e étage qu'on observe une décote. Elle de 0,2 % au 4e étage et de 0,9 % au 5e étage. Au 6e étage, elle atteint 2,6 %. Financièrement, c'est donc cet étage qui est le plus intéressant pour les acheteurs.

Avec ascenseur, le 5e étage est le plus recherché

Dans les immeubles avec ascenseur, c'est le 5e étage qui est le plus prisé. « Un phénomène qui peut s'expliquer par le fait que dans la plupart des immeubles Haussmannien, cet étage est souvent mieux servi en termes de balcons », explique Liberkeys. Au 1er étage, la décote est de 3,5 %. Dans tous les autres étages, les prix augmentent par rapport au 2e étage : +0,8% au 3e, +1% au 4e étage, +2,3% au 5e étage et enfin +1,5% au 6e étage.



Les logements au rez-de-chaussée sont sans surprise les moins courtisés, qu'il y ait ou non un ascenseur. La décote atteint 6,1 % s'il y a un ascenseur contre 3,9 % sans ascenseur.