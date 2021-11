Immobilier : 59% des Français sont propriétaires de leur logement

Ce chiffre n'a que peu augmenté depuis 2018. L'Insee indiquait alors que 57,9% des Français étaient propriétaires de leur résidence principale.

Appartements à Ajaccio, en Corse. ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

Ces 15 à 20 dernières années, la part des Français propriétaires a continué d'augmenter mais beaucoup plus lentement que dans les années 1980. Selon le baromètre* économique Odoxa pour BFM Business , Challenges et Aviva, "aujourd'hui, 59% des Français âgés de plus de 18 ans sont propriétaires de leur logement (ou des accédants à la propriété ayant encore à rembourser leur prêt)", un chiffre "très proche de celui mesuré par l'Insee dans sa dernière enquête sur le sujet (avec 57,9% des Français propriétaires de leur résidence principale en 2018)".

Par ailleurs, un peu plus d'un tiers des Français (34%) sont des locataires, indique le baromètre. Les 7% restant, le plus souvent des jeunes qui habitent chez leurs parents, sont logés à titre gratuit. Cette situation concerne notamment 31% des 18-24 ans.

Le coût moyen du logement en forte augmentation

De nombreuses disparités existent suivant les âges et les revenus. Ainsi, les deux-tiers des 50-64 ans (66%) et près des trois-quarts des plus de 65 ans (73%) sont propriétaires alors que la majorité des 18-24 ans (57%) et près d'un trentenaire sur deux (44% des 25-34 ans) sont locataires. De même, 61% des Français aux revenus les plus modestes sont locataires quand 82% des ceux aux plus hauts revenus sont propriétaires.

Selon le baromètre, le coût moyen du logement en France, pour les propriétaires comme pour les locataires, s'établit aujourd'hui à 700 euros par mois. Ce coût a augmenté de plus de 10% en 7 ans. En décembre 2014, "le coût moyen du logement relevé dans notre sondage Odoxa - Le Parisien n'était que de 633 euros", commente BFM Business . La hausse est particulièrement importante dans les grandes agglomérations : la part de Français payant plus de 800 euros de montant mensuel pour leur logement a explosé, passant de 20% en 2014 à 35% en 2021, soit une progression de 75%, indique le baromètre.

* Enquête réalisée par internet les 27 et 28 octobre 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est de 2,5%.