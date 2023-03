Ils pensaient acheter de grandes bouteilles de vin aux enchères, c’était une arnaque

De nombreux stratagèmes seraient utilisés pour mettre en confiance la victime, comme l’intervention de faux experts financiers au téléphone ou la création d’une fausse plate-forme d'investissement avec une cave à vins virtuelle. (gusaap / Pixabay)

Plusieurs personnes ont déposé plainte ces derniers mois après avoir été les victimes d'une escroquerie aux grands crus. Des arnaqueurs leur avaient promis d'importants rendements à travers la vente de vins réputés, avant de leur soutirer des taxes et de disparaître avec plusieurs dizaines de milliers d'euros. Des solutions sont parfois disponibles pour récupérer une partie de la somme engagée.

Deux personnes ont déposé plainte pour escroquerie le 6 et 7 mars 2023 aux commissariats de Palaiseau (Essonne) et de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Ces deux Franciliens auraient perdu plusieurs milliers d’euros dans une arnaque aux grands crus, rapporte Le Parisien . Selon Me Gaël Collin, avocat spécialisé, plus de 50 dossiers de ce type sont traités depuis l’été dernier, avec des préjudices individuels montant parfois jusqu’à 200 000 euros.

Une mise en confiance

Les sociétés organisant ces escroqueries utiliseraient toujours le même procédé. Elles commenceraient d’abord par attirer leurs victimes via des annonces, puis les séduiraient au téléphone en évoquant des vins réputés et des rendements importants, de l’ordre de 10 à 15%.

Puis rapidement, les escrocs assurent que des bénéfices ont été faits et proposent d’augmenter la mise en fonction du potentiel financier de l’interlocuteur. De nombreux stratagèmes seraient utilisés pour mettre en confiance la victime, comme l’intervention de faux experts financiers au téléphone ou la création d’une fausse plate-forme d'investissement avec une cave à vins virtuelle. Des arnaqueurs seraient également allés jusqu’à mettre en scène une fausse vente aux enchères. « En fond, on entendait parler anglais dans une certaine euphorie » , a raconté l’une des victimes.

Menaces et solutions

Mais, après un certain temps, les escrocs se font de plus en plus menaçants. Un faux « financier » a demandé à un couple 5 096 euros de frais de douanes à payer au plus vite. « Une fois cette taxe payée, ils se font passer pour des agents des services fiscaux. Ils vous menacent d’aller en justice si vous ne trouvez pas un accord à l’amiable » a détaillé l’avocat, parlant d’une « escroquerie en escalier » .

Une fois l’argent récupéré, les escrocs disparaissent dans la nature. Si les arnaqueurs sont rarement retrouvés, l’avocat réussit parfois à obtenir des banques le blocage et la récupération d’une partie des sommes engagées. Il faut toutefois agir vite. Pour Me Gaël Collin, au-delà des victimes, c’est aussi aux banques de se montrer plus attentives. Une dizaine a déjà été condamnée pour défaut de vigilance.