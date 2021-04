Ils paient plus de 330 euros de chauffage par mois dans leur écoquartier

Des habitants de logements neufs et a priori neutres en énergie ont vu leur facture de chauffage s'envoler et pointent du doigt l'exploitant du réseau de chaleur.

Des abonnements jugés surévalués et un réseau de chaleur défaillant. Les habitants d'un écoquartier de Rouen sont exaspérés. Qui dit écoquartier, dit a priori neutre ou au moins très performant en énergie. Et pourtant la facture énergétique est très salée pour certains habitants: plus de 4000 euros par an, soit au moins 330 euros par mois!

L'un d'entre eux, qui vit dans un appartement de 110 m² explique avoir payé 9000 euros en deux ans pour l'eau chaude et le chauffage, raconte France Bleu Normandie. Soit 375 euros par mois au lieu des 70 euros prévus par le DPE! «Il faut laisser couler l'eau une minute pour avoir de l'eau tiède, déplore cet habitant. Les radiateurs ne chauffent pas bien. J'ai dû acheter des radiateurs électriques pour cet hiver, alors que c'est un appartement écologique». Un autre, qui a acheté un 62 m² en octobre dernier, débourse 650 euros par trimestre, soit près de 217 euros par mois.

Un audit d'ici mai 2021

Des factures vertigineuses liées au mode de chauffage collectif de certains immeubles du quartier Luciline, à l'ouest de la ville. Ces derniers sont en effet reliés à un réseau de chaleur mis en place en juillet 2012 par Cofely, une filiale d'Engie, avec qui la mairie de Rouen a signé un contrat lui octroyant la concession du réseau pendant 25 ans. Période pendant laquelle les résidents n'ont d'autre choix que de passer par ce fournisseur. Pour chauffer les habitations, l'entreprise utilise une «ressource naturelle renouvelable». Il s'agit des «calories de la nappe d'accompagnement de la Seine dont l'eau présente une température constante de l'ordre de 14,5 degrés via des puits de forage et des pompes à chaleur» , selon un rapport publié par la mairie de Rouen en 2012.

Cofely se défend d'être à l'origine de ces prix exorbitants. «Les tarifs de cette délégation de service public sont connus et n'ont jamais été modifiés depuis 2013. Les factures anormalement élevées ne sont donc pas dues au tarif pratiqué à travers la délégation de service public», affirme la filiale d'Engie qui laisse donc entendre que le problème provient du réseau interne à l'immeuble. Pour y voir plus clair, la mairie, qui reconnaît «des charges trop élevées et des défaillances (du réseau)», annonce qu'elle va lancer un audit indépendant d'ici mai 2021 qui sera rendu public. Si des excès ont été constatés, la municipalité promet que les trop-payés seront remboursés aux habitants lésés.