Ille-et-Vilaine : un couple rachète un lycée désaffecté pour le transformer en centre culturel

En plus des 1 900 mètres carrés, le couple bénéficie de 6 000 mètres carrés de terrain. (Pixabay / elizabethaferry)

Un couple originaire de Saint-Malo a décidé de profiter des 1 900 mètres carrés offerts par cet établissement pour en transformer une partie en appartement privé. Le reste sera rénové afin d'en faire un espace culturel.

Un couple qui vivait à Saint-Malo a décidé de racheter un ancien lycée agricole situé à Saint-Georges-de-Reintembault (Ille-et-Vilaine), vers Fougères, pour un budget de 50 000 euros afin de s'y installer, rapporte Ouest-France. Ils comptent réaliser des travaux sur le premier étage de l'établissement afin d'y construire leur appartement, qui fera 140 mètres carrés.

L'établissement était à vendre sur Leboncoin

Le couple entend transformer le lycée de 1 900 mètres carrés, désaffecté depuis 1991, pour le convertir en espace culturel. « Nous avons en projet d'accueillir des artistes, des expositions photos, de mettre en place un studio d'enregistrement de musique et de photos. Nous souhaitons aussi organiser des concerts », ont-ils déclaré au quotidien régional. Ils bénéficient également de 6 000 mètres carrés de terrain.

Leur projet a commencé lorsqu'ils sont tombés sur l'annonce de la vente de l'établissement sur Leboncoin, pendant la pandémie. « On s'est tout simplement rendu compte que, le virus se propageant, il n'y avait rien d'intéressant à habiter en ville. D'autant plus que nous sommes originaires de la campagne, alors autant y retourner ! [...] Finalement, nous avons trouvé ici », a expliqué l'un des deux. Ils ont prévu de louer un logement près du lycée pendant un an, le temps que les travaux soient finalisés.

Soutenus par la mairie

Leur initiative est soutenue par la municipalité de Saint-Georges-de-Reintembault. « C'est une belle aventure qui s'offre à nous avec un projet extraordinaire », a exprimé la mairie de la commune sur les réseaux sociaux. Le couple a lancé en octobre dernier un compte Instagram pour parler de leur projet. En quelques semaines, ils sont déjà suivis par près de 40 000 curieux.