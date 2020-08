« Il n'y aura pas de krach ni de baisse massive des prix de l'immobilier » selon le président de Nexity

Alain Dinin, qui vient de reprendre la direction générale de Nexity suite à la disparition brutale de Jean-Philippe Ruggieri, a confié récemment au JDD son analyse du marché immobilier post-covid. Selon lui, « pas de krach ni de baisse massive des prix » à prévoir, mais tout de même pour certaines petites villes « dont l'économie n'était déjà pas florissante », un risque de « forte baisse des prix ».

Le patron de Nexity estime que le marché immobilier a abordé cette crise dans une situation de sous-offre, en particulier dans les grandes villes qui draineront toujours une demande importante. Paris est dans une situation spécifique, avec certains arrondissements dont les prix étaient devenus excessifs et qui pourraient malgré tout subir une correction de l'ordre de 10% à 15%.

Le PDG de Nexity estime que la faible production de logements prévisible pour 2020 et 2021 en raison -entre autres- des arrêts et retards de chantiers liés à l'épidémie, jouera un rôle majeur dans le maintien des prix. En effet, seuls 300.000 logements seront mis en chantier en 2020 et sans doute moins de 280.000 en 2021, à comparer à plus de 400.000 mises en chantier en 2019. On retrouverait ainsi les niveaux de la crise immobilière des années 1990 en termes de volume de production, alors que la pénurie de logements en France est toujours aussi importante.

Lorsqu'il se projette dans l'avenir, Alain Dinin n'anticipe pas « à un retour à la normale avant la fin de l'année 2020» et pense que le retard pris actuellement, comme pour de nombreux autres secteurs économiques, ne pourra être rattrapé. Il souligne toute l'importance dans ce contexte de rapidement concrétiser le plan de relance de la construction annoncé par les plus hautes autorités de l'Etat il y a quelques semaines.