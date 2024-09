Ikea teste une plateforme de vente de meubles d'occasion-pexels-czapp-arpad-.jpg

Comment fonctionne Ikea Preowned ?

Le nom de la plateforme annonce la couleur, « pre-owned » signifiant en français « d'occasion ». Des vendeurs y rencontrent de potentiels acheteurs ; jusque-là, rien de révolutionnaire. La spécificité : tous les produits proposés sont estampillés Ikea, et l’enseigne se porte garante de leur état, chacun d’entre eux faisant l’objet d’un contrôle. Par ailleurs, les vendeurs se chargent de publier descriptif(s) et photo(s), mais le produit vendu bénéficie d’un supplément d’infos généré par Ikea, via l’IA. Enfin, si la transaction se fait de manière directe entre les visiteurs du site, le vendeur a la possibilité de se faire rémunérer par un bon d’achat Ikea, et dans ce cas, il reçoit un bonus venant majorer de 15% la valeur de sa vente.

Le « seconde main », un marché qui gagne du terrain

Thredup, le spécialiste américain de la seconde main, évaluait dans son rapport de 2023, à 110 milliards de dollars, les recettes globales du marché de l’occasion dans le monde. Ses prévisions sont des plus optimistes, puisqu’il annonce que ce montant devrait atteindre 350 milliards de dollars à échéance 2027. Cette évolution des modes de consommation est un signe des temps… Elle atteste des aspirations d’une population de plus en plus large, à consommer de manière plus raisonnée, notamment en faisant fonctionner l’économie circulaire. Le marché des plateformes spécialisées dans ce type de commerce se porte d’ailleurs très bien… Adevinta, la maison-mère de Leboncoin annonçait en 2020, le rachat d'Ebay pour un montant de 9,2 milliards de dollars. Le secteur du meuble n’échappe pas à la tendance : selon l’IPEA (Institut de prospective et d'études de l'ameublement) le marché de l’occasion représente déjà 10% du neuf. Dans ce contexte, plutôt que de laisser aux ténors de la marketplace, le soin de revendre ses produits d’occasion, Ikéa avait, dès 2014, créé son service « Seconde vie ». Des zones spécifiques aménagées dans les magasins, proposent ainsi modèles d’exposition, produits endommagés, fins de série, et meubles revendus par les clients. La plateforme Ikea Preowned est un pas supplémentaire de l’enseigne dans cette dynamique du « seconde main ».

La création de trafic en magasin reste de mise…

Internet est devenu incontournable, certes, mais le Suédois multiplie tout de même les initiatives pour booster le trafic de ses magasins. Dernière en date : le « Pyjama Day IKEA », opération ayant permis, le 21 août dernier, aux clients des 36 magasins français de bénéficier d’un petit déjeuner offert. Les membres du programme Ikea Family qui se présentaient vêtus d’un pyjama ou d’un peignoir, étaient par ailleurs récompensés par un bon d'achat de 25 euros à utiliser le jour même pour un achat de 75 euros minimum.