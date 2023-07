IFI : nombre de déclarants et recettes en hausse

Avec 163 900 déclarations en 2022, soit 7,3 % de foyers en plus en un an, les recettes de l'IFI ont fait un bond. Ce résultat ne surprend pas la direction des Finances publiques, compte tenu de l'enrichissement de la société et de la hausse des prix de l'immobilier.

Une augmentation constante de l'IFI depuis 2020

L'IFI (Impôt sur la fortune immobilière), qui a remplacé l'ISF (Impôt sur la fortune) en 2017, s'applique aux patrimoines supérieurs à 1,3 million d'euros (en valeur nette). Les déclarants concernés sont âgés en moyenne de 70 ans (contre 54 ans pour l'impôt sur le revenu), et résident en majorité à Paris ou dans les banlieues aisées, dans les grandes villes et à l'étranger. Les régions dotées de stations balnéaires, les Alpes, la Côte d'Azur, la Haute-Savoie et le Var accueillent nombre de ces contribuables aisés. Le bilan des recettes fiscales 2022 montre que ce nouvel impôt rapporte de plus en plus aux caisses de l'État, puisqu'il a permis de collecter un total de 2,35 milliards d'euros en 2022, avec près de 164 000 déclarations (contre 152 700 en 2021 et 143 300 en 2020). En termes de recettes, la hausse a été de 250 millions par rapport à 2021, et de 337 millions par rapport à 2020. La tendance est donc nettement à la hausse. Le directeur des Finances publiques n'est pas surpris de ce constat, qu'il explique par une tendance à l'enrichissement global de la société au cours des deux dernières années, et par l'augmentation de la valeur des biens immobiliers. Selon lui, même s'il est trop tôt pour anticiper les résultats de 2023 - notamment au regard de l'évolution du marché immobilier -, l'IFI devrait continuer à bien se porter en 2023. Ceci dit, malgré ces recettes en hausse, force est de constater que l'IFI rapporte moins que l'ISF. Celui-ci, qui ciblait davantage de foyers, avait permis de récolter plus de 5 milliards d'euros en 2016.

Les recettes globales en hausse... mais pas de taxation pour les ultra riches

L'augmentation du montant de l'imposition pour 2022 concerne l'ensemble des recettes fiscales et ne se limite pas à l'IFI. Ainsi, l'impôt sur le revenu a rapporté 109,9 milliards d'euros (soit 10 milliards en plus en un an) et l'impôt sur les sociétés 86,8 milliards d'euros (+ 12,3 milliards). La TVA a permis de collecter 170,9 milliards, soit 19 milliards supplémentaires par rapport à 2021. Quant aux taxes Gafa, qui ciblent les géants du numérique, elles ont permis aux finances publiques d'engranger 621 millions d'euros, soit une augmentation de 147 millions sur un an. Parallèlement à ce constat, les études récentes de l'Institut des politiques publiques et de France Stratégie, organismes chargés d'évaluer les politiques publiques, ont remis au centre des débats la question de la taxation des plus riches. En mai, France Stratégie a suggéré de taxer temporairement les Français les plus aisés pour financer la transition écologique, proposition écartée d'emblée par l'exécutif. Quant à l'Institut des politiques publiques, il a mis en avant le fait que le taux d'imposition des 37 800 foyers les plus riches diminuait à mesure que leur richesse augmentait. Mais cet argument a été rejeté par Bercy, qui considère qu'une solution viable à long terme ne pouvait être qu'internationale.