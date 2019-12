Grève du 5 décembre: les 5 mesures de la région Île-de-France pour aider les usagers des transports en commun

À l'approche de la mobilisation, la région a annoncé plusieurs mesures pour faciliter la vie des usagers de la RATP et de la SNCF.

Alors que la mobilisation sociale qui commence le 5 décembre s'annonce soutenue et potentiellement durable, les autorités franciliennes ont d'ores et déjà annoncé des mesures pour accompagner les usagers et leur simplifier la vie. Fin novembre, la présidente (ex-LR) de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a fait plusieurs annonces en ce sens.

? Un mois d'abonnement offert pour Véligo

Place aux mobilités douces: l'autorité régulant les transports, Île-de-France Mobilités, a décidé d'offrir un mois d'abonnement gratuit au service de location longue durée de vélos Véligo location. Celui-ci propose des contrats de six mois. Un mois d'abonnement sera donc offert pour toute nouvelle souscription ou nouvel abonné, avec le code «Veligodecembre».

? Une prime pour l'acquisition d'un vélo électrique

Une prime de 500 euros sera également octroyée à partir du 1er décembre 2019 pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Prévue pour février 2020, cette aide va être avancée: les habitants de la région pourront en bénéficier en s'engageant à ne faire qu'une demande pendant cinq ans et à garder le vélo durant au moins trois ans. «Je vais avancer l'éligibilité de la prime à tous les vélos achetés au 1er décembre», a déclaré Valérie Pécresse: le remboursement pourra donc être demandé rétroactivement en février.

? Une aide pour le covoiturage

L'institution a aussi conclu un partenariat avec cinq plateformes de covoiturage, dont BlaBlaLines et OuiHop', le rendant gratuit durant les jours de grève. Pour en bénéficier, les passagers doivent passer par l'application ou le site internet Vianavigo pour organiser leur voyage. «Pendant les grèves, c'est Île-de-France Mobilités qui indemnise le conducteur», annonce l'institution.

? Mettre en avant le coworking

Enfin, la région enjoint les usagers à profiter des espaces de travail installés dans les gares, afin «d'attendre l'arrivée de leur train/bus/tram dans de meilleures conditions». Ces espaces de micro-working, installés dans 200 gares de la région, sont à la disposition des passagers.

? Pécresse exige un «service minimum» durant la grève

Valérie Pécresse a aussi demandé en parallèle à la SNCF et à la RATP d'assurer «le service minimum aux heures de pointe». Sans cela, «[elle réitérera] sa demande de remboursement des voyageurs». L'ancienne ministre invite également le gouvernement à faire voter «un vrai service garanti de 100% aux heures de pointe». Une demande similaire au projet de loi déposé par le chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau.