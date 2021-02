Grasse : un milliardaire sommé de détruire son immense château à 53 millions d'euros

Le promoteur britannique a admis lui-même qu'il avait construit son château au mépris des règles en vigueur. (illlustration) (Pixabay / AJEL)

Construit à Grasse (Alpes-Maritimes) au mépris des règles d'urbanismes et de l'environnement, le Château Diter, d'une valeur de 53 millions d'euros, doit être démoli. La justice française a confirmé sa décision en décembre dernier. Patrick Diter, propriétaire britannique de la demeure, a jusqu'en juin 2022 pour s'exécuter.

Patrick Diter a jusqu'au 22 juin 2022 pour démolir son gigantesque château construit illégalement à Grasse (Alpes-Maritimes). C'est ce qu'a confirmé le 8 décembre dernier la Cour de cassation, au terme d'une bataille juridique de plusieurs années. Le promoteur immobilier britannique n'a en effet pas respecté les règles d'urbanisme et de respect de l'environnement en vigueur dans la région, rapporte Business Insider.

Pas de permis de construire

Le château néo-Renaissance d'une valeur de 64 millions de dollars (53 millions d'euros) a été construit entre 2000 et 2011 par Patrick Diter et sa femme. Le « Château Diter » s'étend sur 3 000 m². On y trouve « un pigeonnier, une tourelle, un pavillon mauresque, une galerie à colonnade, un cloître, des fontaines, des statues, un templion à coupole », énumère Le Monde. Mais aussi des salons de réception, une grande piscine et sept suites hôtelières. Au total, 36 personnes peuvent y séjourner.

Une débauche architecturale que Patrick Diter a entreprise au mépris des règles d'urbanisme. Le millionnaire confirme qu'il n'a jamais demandé de permis de construire et a toujours ignoré les injonctions à arrêter les travaux. Le manque de discrétion n'a pas aidé le Britannique à se fondre dans le paysage.

Des dommages environnementaux

En effet, ce sont des voisins qui, en 2008 puis 2013, saisissent la justice. De grandes fêtes réunissant 2 000 personnes se déroulent au château, avec leurs allers et venues de voiture et d'hélicoptères. La propriété contient un système de sonorisation de 132 haut-parleurs, et les voisins n'apprécient guère la musique qu'ils entendent jusque chez eux.

Le saccage environnemental n'est pas non plus passé inaperçu. Une voie de 650 m menant au château traverse une zone forestière protégée, comme l'a rappelé la cour d'appel d'Aix-en-Provence en mars 2019. Si Patrick Diter ne détruit pas son château dans les temps, il devra payer une amende de 226 000 dollars, ainsi que 565 dollars par jour tant que l'édifice ne sera pas démoli.