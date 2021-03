Grand Paris : cinq communes où investir sans tarder

Ces cinq villes devraient bénéficier des investissements du Grand Paris. (© DR)

La cote des logements s'envole autour des nouvelles gares du Grand Paris Express : +46,5%, en cinq ans. Mais la hausse n'est pas finie car l'écart de prix avec Paris demeure abyssal. Cinq communes bientôt connectées aux grands pôles d'emplois à prospecter en priorité.

Le projet du Grand Paris express devient une réalité au fur et à mesure de l'avancement du chantier des nouvelles stations de métro qui vont le desservir. Cinq lignes de métro vont être étendues ou créées.

Au total 200 km de lignes de métro automatique seront construites et 68 nouvelles gares. Autant de nouveaux quartiers qui vont sortir de terre ou être rénovés. La ligne 14 est la première à avoir inauguré ses stations du projet du Grand Paris.

Quatre nouvelles gares ont ouvert (Mairie de Saint Ouen, Saint Ouen, Pont Cardinet et Porte de Clichy). Selon Meilleurs Agents qui a lancé son Observatoire du Grand Paris. les prix de l'immobilier à proximité ont progressé, en cinq ans, de 46,5%!

Plus la fin des travaux des futures stations approche, plus la hausse s'accélère. Selon cet Observatoire, il a été calculé que dans 75% des quartiers des gares, les prix ont déjà progressé de 25% et plus en cinq ans, tandis qu'ils augmentaient "que" de 19% dans le reste de la ville.

Selon Meilleurs Agents, cinq communes sortent du lot et méritent, plus que d'autres, l'intérêt des investisseurs.

Des stations de métro ouvertes pour les JO

À Saint Denis (Seine-Saint-Denis), la fin du chantier se rapproche puisque la ville accueille les prochains jeux Olympiques. Des stations seront donc ouvertes dès 2024, les suivantes en 2030. La