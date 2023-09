Gare aux amendes, les radars de covoiturage font leur apparition sur les routes de France

Des radars de covoiturage sont de plus en plus déployés dans les grandes villes de France pour veiller au bon respect des voies dédiées au covoiturage. (Markusspiske / Pixabay)

Dans plusieurs grandes villes de France, il est aujourd'hui possible d'emprunter des voies réservées au covoiturage. Mais attention aux radars de covoiturage qui sont de plus en plus déployés sur les routes. Grâce à une intelligence artificielle et une caméra thermique, ils sont capables de contrôler le nombre de personnes présentes dans chaque voiture empruntant ces voies. En cas d'infraction, des contraventions peuvent être dressées.

Avec l'arrivée des voies dédiées au covoiturage dans plusieurs villes de France, des radars de covoiturage sont progressivement déployés sur le territoire, rapporte Actu . Leur mission est de compter combien de personnes se trouvent à bord afin de vérifier si les véhicules qui utilisent ces voies respectent bien les règles du covoiturage. Voici tout ce qu'il faut savoir au sujet de ces radars d'un nouveau genre.

Caméra thermique

Pour rappel, seule une poignée de grandes villes françaises possèdent des voies dédiées au covoiturage pour le moment. Elles sont expérimentées depuis 2020 à Grenoble et Lyon, depuis début 2023 à Annecy et depuis septembre à Strasbourg, Lille, Nantes et Rennes. Signalées par un losange blanc sur fond bleu, elles visent à faciliter le trafic aux heures de pointes et sont notamment réservées aux personnes qui partagent leur trajet.

Mais attention, pour l'emprunter, il faut respecter les règles du covoiturage. Ces radars contrôlent en effet le nombre de passagers qui se trouvent dans chaque véhicule empruntant ces voies spécifiques. Pour cela, ils utilisent un logiciel fonctionnant avec de l'intelligence artificielle et des caméras thermiques. Un système qui permet de « voir dans le noir ou traiter les reflets sur une vitre » , comme l'assure Pryntec, l'entreprise qui a conçu ces appareils, sur son site Internet.

Un système fiable

L'utilisation d'algorithmes et de caméras thermiques permettrait ainsi un comptage fiable du nombre de passagers, peu importe leur âge, la visibilité de leur visage ou encore leur disposition dans l'habitacle. « Une poupée gonflable ou un animal de compagnie » ne seraient pas capables de tromper le système, a souligné la société, en précisant que ses dispositifs avaient « un taux de fausse détection inférieur à 2 % ».

Pour l'heure, le dispositif se veut avant tout pédagogique dans la majorité des villes. Mais à terme, toute infraction sera passible d'une contravention de classe 4 avec une amende de 135 euros, indique Actu . À Lyon, les automobilistes peuvent déjà recevoir des contraventions depuis janvier 2021.