Fusion de SCPI : Aestiam Cap'Hébergimmo et Aestiam Pierre Rendement s'unissent pour créer Aestiam Agora

Dans un contexte immobilier devenu très exigeant, la société de gestion Aestiam dévoile un projet de consolidation majeur avec la fusion-absorption de deux de ses SCPI phares, donnant naissance à un véhicule d'investissement aux fondamentaux renforcés. L'actualité du secteur des SCPI s'enrichit d'une opération structurante avec l'annonce par Aestiam d'un projet de fusion-absorption entre ses véhicules Aestiam Cap'Hébergimmo et Aestiam Pierre Rendement. Cette initiative marquante sera soumise au vote des associés des deux véhicules lors de leurs Assemblées Générales Extraordinaires respectives, programmées en juin 2025, avec pour ambition de constituer une nouvelle entité baptisée Aestiam Agora.

Un rapprochement stratégique dans un marché immobilier en transformation

Le secteur immobilier traverse actuellement une période de profonde mutation, marquée notamment par les conséquences persistantes de la crise sanitaire et par un contexte de taux d'intérêt durablement relevés. Face à ces défis, les sociétés de gestion doivent faire preuve d'agilité et d'innovation pour préserver la performance de leurs véhicules d'investissement.

La fusion envisagée par Aestiam s'inscrit précisément dans cette dynamique d'adaptation proactive aux évolutions du marché. L'opération a reçu le soutien des conseils de surveillance des deux SCPI concernées, confirmant la pertinence de ce rapprochement.

Une suspension temporaire du marché des parts

Conformément à la réglementation en vigueur (article 422-211 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers), le marché des parts des deux SCPI sera suspendu à compter du 5 mai 2025, et ce jusqu'à la finalisation de l'opération de fusion.

Cette mesure temporaire vise à garantir l'équité entre l'ensemble des associés pendant cette période transitoire, permettant ainsi une valorisation homogène des actifs et une neutralité de traitement de l'ensemble des porteurs de parts.

Aestiam Agora : un nouveau véhicule aux atouts multiples

La nouvelle entité qui émergera de cette fusion-absorption, Aestiam Agora, se positionnera comme une SCPI à capital variable dotée d'un patrimoine significatif :

Près de 470 millions d'euros de patrimoine immobilier

196 actifs répartis sur plusieurs classes d'actifs et zones géographiques

Une orientation sur des biens à taille humaine dans les secteurs du commerce, de l'hôtellerie et des services

Des avantages concrets pour les investisseurs

Cette reconfiguration du portefeuille immobilier d'Aestiam présente plusieurs bénéfices tangibles pour les associés actuels et futurs :

Une diversification accrue tant au niveau sectoriel que géographique, avec l'intégration d'actifs hôteliers dans un portefeuille multi-classes déjà bien établi

Une mutualisation optimisée des risques locatifs, grâce à une forte granularité (196 actifs d'une valeur moyenne de 2,5 millions d'euros), réduisant l'impact potentiel des vacances locatives ou des défaillances de locataires

Une gestion plus flexible et réactive, permettant d'allouer les ressources financières de manière optimale entre investissements, arbitrages et financements selon les opportunités de marché

Une visibilité renforcée auprès des réseaux de distribution et des investisseurs, facilitée par un véhicule unique aux caractéristiques plus lisibles

Une rationalisation pragmatique de la gamme alignée avec les tendances du marché

Laurent LE, Président d'Aestiam, a commenté cette initiative stratégique en soulignant : "La création d'Aestiam Agora illustre notre volonté de proposer des solutions d'épargne immobilière robustes, lisibles et durables. Cette opération permettra de mieux répondre aux attentes de nos partenaires et de nos associés, tout en renforçant la résilience de notre modèle face aux évolutions du marché."

Cette fusion s'inscrit dans une tendance de fond du secteur des SCPI, où les opérations de consolidation visent à constituer des véhicules plus résilients, capables d'absorber les fluctuations du marché immobilier tout en maintenant une performance attractive pour les investisseurs.

Aestiam : un acteur historique de l'épargne immobilière

Forte d'une expertise de plus de 50 ans dans la gestion de fonds immobiliers, Aestiam s'impose comme un acteur de référence dans l'univers des SCPI :

Une société de gestion indépendante agréée par l'AMF

Une équipe de 40 professionnels couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière

6 SCPI et 1 SCI sous gestion

Une capitalisation globale avoisinant 1,4 milliard d'euros

Plus de 18 000 investisseurs associés

Environ 450 actifs immobiliers totalisant plus de 430 000 m²

Une présence internationale avec des actifs en France, Belgique, Luxembourg, Allemagne et Espagne

Une expertise multi-métiers au service de la performance

La solidité d'Aestiam repose sur une approche intégrée couvrant tous les métiers de l'immobilier :

Investissement : identification et analyse des opportunités d'acquisition

Fund Management : pilotage de la stratégie financière des véhicules

Asset Management : valorisation des actifs immobiliers en portefeuille

Property Management : gestion quotidienne des biens et relation avec les locataires

Perspectives pour les investisseurs

La création d'Aestiam Agora s'inscrit dans une logique d'optimisation des fondamentaux d'investissement pour les associés des deux SCPI concernées. En regroupant les forces de Aestiam Cap'Hébergimmo et Aestiam Pierre Rendement, Aestiam vise à constituer un véhicule plus robuste, mieux armé pour affronter les défis du marché immobilier actuel.

Pour les investisseurs en quête de solutions d'épargne immobilière, cette nouvelle SCPI pourrait représenter une opportunité d'accéder à un portefeuille diversifié, géré par une équipe expérimentée et doté d'une taille critique favorable à la mutualisation des risques.

Il convient toutefois de rappeler que l'investissement en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. La décision d'investissement doit être prise après consultation du Document d'Informations Clés (DIC) et de la Note d'Information, et idéalement après avoir sollicité l'avis d'un conseiller financier.