Fraude : l'usurpation des numéros de téléphone par des escrocs en passe de devenir impossible

(Crédits photo: © Elnur- stock.adobe.com)

Bonne nouvelle : dès le 1er octobre 2024, les usurpations des numéros de téléphone seront impossibles. Les opérateurs téléphoniques devront désormais bloquer tous les appels non authentifiés.

Chaque année, l'arnaque au faux conseiller fait de nombreuses victimes. Des sommes d'argent parfois colossales sont détournées par des escrocs grâce à l'usurpation du numéro de téléphone des banques. Face à ce constat, le législateur est intervenu. Dès le 1er octobre 2024, les opérateurs téléphoniques devront ainsi automatiquement bloquer les appels non authentifiés, évitant que les victimes ne voient le numéro de leur banque s'afficher alors que l'appel provient d'une personne malintentionnée.

L'arnaque au faux conseiller bancaire va-t-elle bientôt disparaître ?

94 millions d'euros : telle est la somme d'argent colossale détournée par les escrocs en 2023 selon le rapport de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) grâce à la technique du spoofing. Le principe ? L'arnaqueur détourne le numéro de téléphone d'une entreprise ou d'une banque pour se faire passer pour l'un de ses employés. Une méthode qui a fait de nombreuses victimes parmi les clients des banques qui, voyant le numéro de leur conseiller bancaire s'afficher, ne savent pas que, en réalité, un escroc se trouve au bout du fil.

Bien souvent, l'arnaque au faux conseiller se traduit par une demande de validation d'un virement. En 2023, cette technique était d'ailleurs à l'origine de 43 % des fraudes au virement. Confronté à cette situation, le législateur a choisi d'intervenir. La loi "Naegelen" impose ainsi de nouveaux standards de pratique aux opérateurs téléphoniques. Progressivement, ceux-ci vont ainsi devenir de véritables garants du numéro de téléphone s'affichant lors d'un appel.

Un nouveau mécanisme d'authentification des numéros mis en place

Le 1er juin 2024, la loi Naegelen a bousculé le monde de la téléphonie. Depuis cette date, les opérateurs téléphoniques sont tenus d'authentifier les numéros de téléphone. Ce système vise à garantir que l'appel émis provient bel et bien de la ligne téléphonique associée. Autrement dit : un appel ne pourra être certifié à l'aide d'un certificat électronique que lorsque le numéro qui s'affiche sur le téléphone de la personne qui reçoit l'appel correspond bel et bien à celui de l'émetteur de l'appel.

Le 1er octobre, une nouvelle étape va être franchie. En effet, à compter de cette échéance, les appels non authentifiés devront automatiquement être bloqués par les opérateurs téléphoniques. Lorsqu'un escroc tentera d'usurper le numéro de téléphone d'une banque, l'appel devra donc être interrompu. Un changement important qui pourrait mettre un véritable coup de frein aux arnaques aux faux conseillers bancaires, et ainsi permettre aux clients des différents établissements d'être mieux protégés.

Vers une protection des numéros particulièrement exposés ?

Certains numéros de téléphone sont particulièrement sensibles, à l'image de ceux des banques. L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement propose ainsi d'aller plus loin que la loi Naegelen, en créant un mécanisme "Do Not Originate", ou DNO. "Ces mesures pourraient reposer sur un mécanisme dit Do Not Originate (DNO), qui consiste, pour les opérateurs, à bloquer les appels émis depuis un numéro identifié comme exclusivement destiné à recevoir des appels" justifie l'OSMP.

Le principe ? Les prestataires de paiement (PSP) devraient fournir une liste de leurs numéros de téléphone n'ayant vocation qu'à recevoir des appels, et non à en émettre. Un appel provenant d'un tel numéro serait alors bloqué par les opérateurs de téléphonie. "Chaque PSP aurait la charge d'identifier les numéros qu'il utilise uniquement en réception, et d'en communiquer la liste aux opérateurs de téléphonie".