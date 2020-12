Foie gras, saumon, champagne... Pour ce Nouvel an les Français mangeront moins mais mieux

Pour inaugurer une année 2021 qu'ils espèrent plus gaie, les Français se feront livrer des dîners à domicile, ou mettront les grands classiques sur leur table. Avec un mot d'ordre : la qualité.

Réveillonnera, réveillonnera pas ? À deux, quatre, six, dix ou vingt ? À table ou juste pour un apéritif ? Longtemps, les Français n'ont pas vraiment su comment ni où ils pourraient fêter dignement le réveillon du Nouvel an, pour laisser derrière eux une année 2020 bien morose. Les règles du jeu étant désormais claires, avec un couvre-feu à 20 heures (contrairement à Noël), et une jauge limitée à six personnes, ils s'apprêtent à se mettre aux fourneaux. Avec cette année un menu de fête un peu particulier.

Premièrement, certains resteront très sobres, près de 20% déclarant qu'ils ne célébreront pas le réveillon du jour de l'an, selon un sondage Elabe pour BFMTV datant de mi-décembre. Si 10% reconnaissent qu'ils feront fi de la consigne du couvre-feu et de la jauge, près d'un Français sur deux (43%) prévoit bien de ne pas être plus de six autour de la table.

Parmi ces «bons élèves», nombreux seront ceux à se faire livrer un repas à domicile (plus ou moins luxueux) pour s'éviter une journée dans la cuisine. Avec la fermeture des restaurants, les offres de dîner plaisir à se faire livrer sont pléthoriques. Que ce soit chez les restaurants classiques ou les grands chefs étoilés, en passant par les traiteurs. Avec succès. Chez Dalloyau, les commandes en ligne pour Noël comme pour le réveillon étaient en croissance de 200% le 16 décembre. Chez Auchan, qui propose des menus pour quatre à six personnes, les commandes ont augmenté de 6% par rapport à 2019.

Les incontournables sur la table

Pour ceux qui mettront eux-mêmes la main à la pâte pour le 31, les grands classiques seront bien au centre de la table. Selon les professionnels du foie gras, 77% des Français font de ce produit typique des fêtes un incontournable des tables du réveillon. Pour le saumon fumé, que les consommateurs achètent désormais tout au long de l'année, c'est 72%.

Mais le mot d'ordre sera un peu différent : moins mais mieux. À Rungis, quelques jours avant les fêtes, cette tendance se ressentait déjà dans le pavillon des produits gastronomiques. «Limités à table, les gens se permettront de bonnes bouteilles et des mets fins, expliquait Frédéric Masse, patron d'une maison familiale spécialiste du foie gras et du canard (20 millions d'euros de chiffre d'affaires). C'est plus simple de s'offrir une grande bouteille de vin ou de Champagne quand on est peu nombreux, là où à 20 autour de la table, on privilégiera des vins mousseux.»

Les commerces de quartier sollicités

Une tendance qui se retrouve dans les commerces de quartier et les épiceries fines. Avec une certitude : fromages, viandes nobles ou poissons seront bien au rendez-vous. Chez les fromagers, poissonniers et bouchers, les ventes de décembre affichent une hausse entre 10 et 20%, malgré des plateaux globalement plus petits. En grandes surfaces, les produits de la mer sont aussi recherchés : les crevettes de Delpierre (groupe Labeyrie) ont fait un carton, avec un bond de 22% la semaine avant Noël, ainsi que sa marque Blini et ses tartinables associés (+14% la même semaine).

Pour s'adapter à cette année spéciale et à la volonté affichée des Français de se plier à la règle, industriels et distributeurs ont davantage misé sur des petits formats : planches pour quatre à six personnes sur le saumon et le foie gras, filets de canettes aux figues pour deux et bûchettes de pintade vendues par trois chez le volailler LDC, bûches pour six à huit personnes à Auchan... Mais entre ce que déclarent les Français, et ce qu'ils font réellement, la marge reste parfois grande... En témoigne Labeyrie qui souligne que sur le mois qui se termine, «les produits stars restent les gros formats de partage». Avec notamment en tête de liste les plaques dégustation de 14 tranches de Saumon Fumé Norvège (168.000 vendues), suivies de près par la même offre en saumon d'Écosse (137.000), puis les blocs de foie gras de 300 et 460 grammes.

Quels invendus?

Au final donc, à 24 heures du dernier jour de l'année, difficile encore de prédire ce qui sera précisément consommé, tant ce réveillon se révèle atypique pour des acteurs qui se basent habituellement sur les tendances des années précédentes. Pour limiter le gâchis et en cas de forts invendus, la plate-forme Too Good to Go, qui s'est fait un nom en vendant à prix cassé les invendus des grandes surfaces et des commerces de bouche, proposera dès début janvier des paniers festifs. Disponibles chez Carrefour, Cora, Match, Monoprix et une centaine de boulangeries, pour environ 10 euros, ils permettront à ceux qu'un réveillon tardif fait encore saliver d'avoir foies gras, chocolats, saumons et produits traiteurs trois fois moins cher.