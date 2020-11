Fêtes interdites: Airbnb a bloqué plus de 30.000 réservations

Depuis fin août, les fêtes organisées dans des logements loués sur Airbnb, sont interdites.

Près de 900 annonces en France ont été supprimées ou suspendues du site Airbnb, a annoncé ce jeudi la plateforme (qui revendique 650.000 annonces dans 28.000 communes). La raison? Elles ne respectaient pas une règle en vigueur depuis le 20 août dernier: l'interdiction pure et simple des fêtes, même celles qui sont autorisées par les propriétaires, dans les logements loués sur Airbnb. En effet, les propriétaires-bailleurs ne peuvent plus préciser dans leur annonce qu'ils acceptent ces fêtes. Outre la suppression de leur compte, les utilisateurs - propriétaires et locataires - risquent également des poursuites judiciaires qui n'ont, pour l'heure, pas encore été détaillées.

Par ailleurs, plus de 30.000 demandes de réservations, entre mi-août et mi-septembre, ont été bloquées en France. Celles-ci ne respectaient pas une autre mesure mise en place mi-août par Airbnb: l'interdiction des fêtes pour les jeunes de moins de 25 ans de louer un logement près de chez eux.

Pour mettre fin aux soirées arrosées clandestines, Airbnb a mis en place un service permettant aux voisins d'alerter la société sur son portail. Les équipes de la plateforme procèdent alors à une enquête et prennent les sanctions en vigueur en cas de non-respect des règles. «Les questionnements soulevés via ce portail par des utilisateurs ont conduit à des suspensions qui sont incluses dans les données annoncées à ce jour», précise Airbnb.

À Paris, les maires d'arrondissements et les équipes d'Anne Hidalgo ont également la possibilité d'alerter, par mail, la plateforme si des utilisateurs organisent des fêtes dans leur logement. Ce dispositif a été lancé début novembre à titre expérimental et pourrait, si le test s'avère satisfaisant, être généralisé à «d'autres métropoles». «Nous voulons laisser planer aucun doute quant à la fermeté de notre politique de tolérance zéro vis-à-vis des comportements inappropriés sur notre plateforme», explique Patrick Robinson, directeur des affaires publiques Europe d'Airbnb qui affirme que «la grande majorité des hôtes et des voyageurs sont respectueux des règles de notre plateforme».