Face aux vols de chariots, les supermarchés s'équipent

Les responsables d'enseignes se tournent vers des solutions bloque-roue pour mettre un terme à l'impunité de certains consommateurs. Une réponse qui a un coût toutefois conséquent.

Le fameux caddie, si connu des Français, attire les convoitises de plus en plus de consommateurs, au grand dam des supermarchés. Même vide, un chariot a toujours une valeur intrinsèque et une certaine utilité. Et que ce soit pour transporter des biens, revendre des matériaux (notamment le fer), ou pour le transformer en obstacle, les caddies de supermarché sont la cible de vols plus que récurrents.

Loin d'être anodins, ces larcins ont un coût important pour les enseignes : ils ont engendré des pertes de l'ordre de 695 millions de dollars pour la grande distribution américaine, avance Eric Kalasz, directeur France de l'entreprise de sécurisation de chariots Rocateq. Le Food Marketing Institute, de son côté, estime que près de 2 millions de chariots de supermarché sont volés chaque année sur le sol américain, alors qu'un seul engin coûte 125 euros en moyenne.

Dans l'Hexagone, plusieurs hypermarchés se plaignent ainsi de devoir faire la chasse aux chariots égarés, comme le Carrefour du Clou-Bouchet à Niort (Deux-Sèvres) qui devait en récupérer «entre 60 et 80 tous les deux jours» estime pour Le Figaro Alexandre Clet, le directeur du magasin. « Bien qu'on arrivait à retrouver la plupart d'entre eux, les moyens mobilisés étaient trop conséquents et les pertes finales restaient malgré tout énormes : une centaine par an au bas mot, soit un quart de notre parc de 400 chariots » . Même constat au Carrefour Alma à Rennes (Ille-et-Vilaine) avec 150 à 200 disparus hebdomadaires. Soit plusieurs milliers d'euros qui se volatilisent...

À l'échelle nationale, les groupes se montrent discrets sur le problème. Interrogés par Le Figaro , Auchan Retails et Carrefour refusent de communiquer à ce sujet, tandis que pour Système U, « la direction n'a jamais été alertée sur ce point » . « Le système traditionnel des monnayeurs (où un jeton ou une pièce suffit à déverrouiller le Caddie, NDLR) limite déjà efficacement les disparitions », estime-t-on.

Des solutions pour limiter les pertes

Pour autant, les supermarchés se tournent individuellement vers des solutions pour protéger leurs Caddies. La société néerlandaise Rocateq propose ainsi d'équiper les chariots avec un système bloque-roue connecté qui se déclenche lorsque le caddie sort d'une certaine zone. À ce jour, l'entreprise a déjà équipé « plus de 300.000 chariots en France, ce qui représente un demi-millier de magasins », affirme son directeur France, Eric Kalasz.

Ce dispositif électromagnétique pourrait bien être la clé des maux des supermarchés. Mais cette solution a un coût : il faut compter entre 40 et 55 euros pour équiper une roue. Dans les zones les plus problématiques, certains font même le choix de doubler l'antivol, observe Eric Kalasz. À cela s'ajoutent des frais d'installation puisqu'il faut installer au préalable un câble souterrain courant le long du périmètre défini. « Un investissement de 120.000 euros », déclarait en 2019 un magasin Auchan à Cergy (Val-d'Oise), qui équipait 600 de ses chariots. Et même si «l'investissement était très conséquent» pour équiper les 400 caddies du Carrefour de Niort, Alexandre Clet s'en félicite. « Aujourd'hui, le magasin n'a plus à s'en soucier. Nous n'avons plus à mobiliser des équipes pour faire la traque aux chariots, et seuls 2 ou 3 disparaissent par semaine. C'est un vrai soulagement ».