Face aux canicules à répétition, les Français ont fait exploser les ventes d'eau en bouteille

Entre le 13 juin et le 7 août, 351 millions d'unités ont été vendues dans les grandes surfaces, soit une hausse de 15% par rapport à l'été dernier.

Si l'été est toujours une saison particulièrement favorable à la vente d'eau en bouteille, l'été 2022 devrait rester dans les annales des distributeurs. La chaleur généralisée sur le territoire et les canicules successives ont en effet porté les ventes à des niveaux considérables. « Les ventes d'eau nature (plates et gazeuses) sont effectivement boostées par les vagues de chaleur », note-t-on du côté du panéliste NielsenIQ.

Entre le 13 juin et le 7 août, pas moins de 351 millions de bouteilles ont été vendues dans les grandes surfaces, selon les données du cabinet d'étude, soit un bond de 15% par rapport à l'été dernier. Qui, c'est à noter, avait été beaucoup moins chaud. Au total, les eaux ont ainsi généré un chiffre d'affaires de 465 millions d'euros sur cette période, une hausse de 19% par rapport à la même période en 2021.

» LIRE AUSSI - Sécheresse : «Jamais on n'aurait cru être touchés comme cela», le désarroi des communes qui manquent d'eau

Juillet a été particulièrement porteur pour ce produit, avec des ventes en grandes surfaces en hausse de près de 19% pour les eaux plates et gazeuses nature, comparées à l'été dernier, pointe le panéliste IRI. « Le mois de juin 2021 avait déjà été très chaud, d'où un impact moins spectaculaire pour le mois de juin 2022 », observe Emily Mayer, directrice business insight au sein de la société d'analyse. L'augmentation en juin s'est en effet limitée à +2,4% pour les eaux plates nature.

Historique journée caniculaire du 18 juin

Du côté des distributeurs, le groupe Casino confirme cette tendance haussière. « Nous constatons effectivement une forte hausse des ventes d'eaux minérales en bouteille ces dernières semaines, avec une hausse de 20% chez Monoprix et de près de 50% chez Franprix », indique-t-on. Les autres enseignes de la grande distribution n'ont pas été en mesure de fournir leurs propres chiffres.

» LIRE AUSSI - En guerre contre les bouteilles en plastique, Venise pousse les touristes à boire aux fontaines

Même observation chez les producteurs de bouteilles d'eau. « On est entre +5% et +15% de ventes par rapport aux étés précédents, en fonction des marques », estime Antoine Cardon, délégué général du Syndicat des eaux de source et des eaux minérales naturelles (SESEMN), pointant « l'effet canicule ». La journée du 18 juin, lors de laquelle des dizaines de communes ont battu leur record de température pour un mois de juin, illustre bien cet effet. « C'est la journée où les eaux plates nature ont généré le plus de chiffre d'affaires depuis au moins trois ans, avec 9 millions d'euros en un jour », note l'institut NielsenIQ.

» LIRE AUSSI - Ricard et Nutella confortent leur place de leader

En termes de marques, Cristaline reste le numéro un incontesté du secteur. Le pack de six bouteilles de 1,5 litre a même été, au premier semestre 2022, la deuxième référence la plus vendue dans les grandes surfaces françaises (118 millions d'euros de chiffre d'affaires), juste derrière la bouteille de 1 litre de Ricard, selon les données de NielsenIQ.

Pas de risque de pénurie

Ce boom inédit de la consommation d'eau en bouteille, en plus de son impact écologique, n'est pas sans poser des problèmes d'approvisionnement pour les grandes surfaces. « Les magasins rencontrent des difficultés d'approvisionnement et des mises sous quotas de fournisseurs, notamment sur les références de marques nationales pour lesquelles les fournisseurs privilégient les gros volumes d'1,5 litre », explique-t-on chez Casino. De là à voir bientôt l'eau manquer dans les rayons ? Non, répond Antoine Cardon. « La grande distribution a fait des stocks en amont », souligne le porte-parole du SESEMN.

» LIRE AUSSI - 78% des eaux en bouteille contiennent des microparticules de plastique, selon une étude

Selon Antoine Cardon, il n'y a rien à craindre non plus de la sécheresse historique que traverse la France - « plus d'une centaine de communes » étaient privées d'eau potable la semaine dernière selon le gouvernement. Car l'eau en bouteille est pompée « dans les nappes phréatiques profondes, qui sont imperméables aux hautes températures », observe-t-il. Selon Les Échos , son syndicat a tout de même, par peur d'éventuelles limitations de prélèvements de la part des autorités nationales ou locales, écrit au ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, pour lui demander de « ne pas freiner l'activité pour un produit très demandé » en ces fortes chaleurs.