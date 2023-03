Face à l'inflation, les Français privilégient l'épargne et limitent leur consommation

Le taux d'épargne des français a atteint au troisième trimestre 2022 15,9% des revenus disponibles bruts. Photo d'illustration. (Gaertringen / Pixabay)

Le taux d'épargne a atteint fin 2022 15,9% des revenus disponibles en France, soit le chiffre le plus haut depuis près de deux ans. Malgré l'inflation, seuls les foyers les plus précaires ont touché à leurs économies. L'inquiétude quant à la situation future pousse beaucoup d'autres français à réduire leurs achats et à mettre de l'argent de côté.

La consommation des Français n’a pas explosé après la période des confinements en pleine crise sanitaire liée au Covid-19. Depuis le début de cette dernière en 2020, la population a accumulé une épargne supplémentaire de 160 milliards d’euros, indique le site Les Echos . La faute, entre autres, à des possibilités de dépense fortement réduites du fait des mesures sanitaires. Cet argent mis de côté n’a cependant pas été dépensé aussi vite que l’espéraient des spécialistes.

L’épargne dépensée par les plus précaires seulement

Des experts avaient en effet tablé sur une utilisation massive de cette épargne, avec à la clé une consommation accrue entraînant une croissance notable. Mais les dépenses n’ont pas connu le pic attendu. Certes, les foyers les plus modestes n’ont pas eu d’autre choix que de piocher dans leur épargne pour faire face aux dépenses du quotidien, en hausse à cause de la forte inflation.

Mais beaucoup d’autres français ont gardé leurs économies et, pour certains, ont même continué à épargner. En 2022, le taux d’épargne en France a légèrement chuté mais il est tout de même resté haut, atteignant au troisième trimestre 2022 15,9% des revenus disponibles bruts de la population. « En toute fin d'année, il était même probablement plus élevé du fait du rebond observé au second semestre lié à la hausse des revenus » , a analysé l’économiste Mathieu Plane.

Une envie d’épargne plus vue depuis deux ans

En cause, là aussi, l’inflation qui ne devrait pas ralentir de sitôt et qui inquiète les ménages quant à leurs capacités financières futures. La récente enquête de confiance des ménages publiée le 24 février dernier par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) montre que les Français ont une réelle volonté d’épargner en 2023.

Leur intention de mettre de l’argent de côté n’avait jamais été aussi haute depuis mai 2021. Les familles ont déjà réduit leurs dépenses alimentaires à cause de la hausse des prix. Les personnes ayant répondu à l’enquête de l’Insee se sont de plus dites peu enclines à effectuer d’importantes dépenses en matière d’équipement ou de voiture. La consommation ne devrait donc pas connaître des sommets dans un futur proche.