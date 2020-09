EXCLUSIF. Le palmarès des meilleurs et des pires syndics

D'abord, un truisme : les syndics ont mauvaise réputation. Ensuite, une (petite) révélation : on peut désormais jauger cette réputation grâce à Internet en regardant les notes que les particuliers attribuent à leur syndic sur Google. Le site MeilleureCopro s'est lancé dans une vaste entreprise : il a recensé quelque 80 000 avis d'internautes portant sur plus de 3 200 syndics. Cette masse représente, tout de même, plus de 185 000 copropriétés, donc 14 millions de lots (un lot étant un appartement, un parking, etc.), soit un tiers environ du parc collectif de l'Hexagone.

Aucun grand syndic n'a échappé au travail de fourmi de MeilleureCopro. Les grands y figurent évidemment, comme Nexity, le numéro 1 du secteur, Foncia, Citya ou encore Immo de France. Les structures de grande taille, mais indépendantes, sont aussi représentées, tout comme les cabinets modestes (moins de 150 copropriétés gérées). La note moyenne des syndics, toutes tailles confondues, est de 3,5, ce qui traduit la défiance des propriétaires. On estime en effet qu'en deçà d'une note moyenne de 4 sur 5 sur Google, c'est une forme de désaveu.

Marseille et Rennes, lanternes rouges

Le palmarès de MeilleureCopro révèle que la satisfaction des copropriétaires est plus importante en province qu'à Paris, et d'autant plus grande que la

