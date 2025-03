Et si vous deveniez propriétaire d’un appartement d’inspiration mauresque à Nice ?

Murs blancs, crénelage au sommet, arcs outrepassés et carreaux de faïence… Située dans le quartier du Parc Impérial, à deux pas de la cathédrale Saint-Nicolas, la villa El Patio fait figure d'ovni au cœur de l'éclectisme niçois. D'autant que les informations à son sujet divergent : les unes attribuant l'édifice à Aaron Messiah, figure de l'architecture locale au siècle dernier ; les autres, comme la Drac Provence-Alpes-Côte d'Azur, évoquant « un architecte non encore identifié » (sic), l'intervention de Messiah dans la réalisation des plans ou l'exécution des travaux de la villa n'ayant pu être confirmée à ce jour.

Partons néanmoins du principe que ce dernier y est pour quelque chose, tant l'occasion de revenir sur son œuvre (prolifique) est opportune. On lui doit en effet, dès les années 1880, quelques-unes des plus belles propriétés de la Riviera, de Beaulieu-sur-Mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat en passant, bien sûr, par Nice, sa ville natale.

On pense notamment à la villa Masséna, édifiée en 1898 dans un style néo-classique sur la Promenade des Anglais à la demande de Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli et député des Alpes-Maritimes sous le Second Empire, qui abrite désormais le musée d'Art et d'Histoire de la ville. On pense aussi à la villa balnéaire La Léopolda, à Villefranche-sur-Mer, acquise au début des années 1900 par le roi Leopold II de