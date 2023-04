Et si les prêts immobiliers transférables étaient une solution à la crise?

La portabilité et la transférabilité des crédits immobiliers, pratiques légales mais tombées en désuétude peuvent permettre d’économiser des dizaines de milliers d’euros quand les taux remontent.

Sur le front des crédits immobiliers, l’heure est grave. La machine à prêter est d’ailleurs tellement grippée que les pouvoirs publics envisagent d’ assouplir à nouveau les conditions pour accéder à ce précieux sésame . Pourtant, à en croire la Fnaim (Fédération nationale de l’immobilier), il existe des solutions simples sans aucun frein législatif ni réglementaire. Dans une note titrée «La transférabilité et la portabilité des prêts, des solutions à la sclérose annoncée du marché immobilier» , le syndicat professionnel reprend une idée chère à son président, Loïc Cantin.

De quoi s’agit-il? La «portabilité», c’est le mécanisme qui permet à un propriétaire de financer son nouvel achat immobilier en conservant le prêt immobilier contracté pour le bien qu’il souhaite vendre (et ses conditions de taux). Quant à la «transférabilité», elle permet d’attacher un prêt à un bien. Vous avez souscrit un crédit pour l’acheter et si vous le revendez avant l’échéance de ce crédit, l’acquéreur pourra reprendre ce financement aux mêmes conditions. À chaque fois, ces formules permettent d’éviter de mettre fin prématurément à un crédit immobilier ce qui peut générer des pénalités de remboursement anticipé (si leur absence n’a pas été négociée dans le prêt) tout en conservant un taux plus faible, dans un contexte actuel de remontée régulière. L’occasion d’échapper à une double peine.

Valable 10 ans

«Dans un contexte incertain, préserver l’investissement immobilier, tant pour un usage personnel que locatif, sera possible si l’accompagnement bancaire est au rendez-vous. La Fnaim appelle à renouer avec des pratiques contractuelles en vigueur il y a encore quelques années» , précise la note. Plus spécifiquement, la Fnaim souhaite que tous les nouveaux contrats de prêt comportent une clause autorisant sa portabilité ou sa transférabilité pendant 10 ans. Une simulation financière montre à quel point ce mécanisme peut faire la différence.

L’impact du dispositif se chiffre rapidement en dizaines de milliers d’euros au profit de l’acheteur. «Cette mesure doit être prise rapidement, souligne la Fnaim dans sa note, plus nous attendons, plus les acheteurs vont se retrouver fragilisés.» Même si le rythme de la montée des taux d’intérêt ralentit légèrement, les taux élevés semblent bien partis pour s’installer dans la durée. En attendant une baisse des prix qui s’enclenche déjà ça et là, les mesures d’accompagnement sont bonnes à prendre.