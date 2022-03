Essence ou diesel : où trouver le carburant au meilleur prix près de chez vous?

- Les prix à la pompe continuent leur envolée semaine après semaine. Partez à la recherche des stations-service proposant les prix les plus compétitifs grâce à notre moteur de recherche.

Poussés par un prix du pétrole qui a retrouvé, en raison de la guerre en Ukraine, ses plus hauts depuis 2014 les tarifs des carburants à la pompe n'en finissent pas de grimper et de battre des records. De quoi agacer les automobilistes, qui guettent l'addition au moment de faire le plein.

En octobre 2018, le prix du diesel s'affiche à 1,55€ le litre en moyenne sur l'ensemble du territoire. La suite est connue: les gilets jaunes lancent cet automne-là un mouvement de contestation sans précédent. Un précédent qui continue de traumatiser Emmanuel Macron.

Trois ans plus tard, le diesel bat une nouvelle fois son record de prix avec, selon les derniers relevés, un litre à 1,79€ en moyenne dans le pays. Le prix du Sans-Plomb 95 reste élevé (1,83 euro) tandis que le SP-98 a dépassé les 1,91 euro. Sur un an, la hausse des prix à la pompe ressort à plus de 20% (sauf pour le E-85 ou Bioéthanol).

À moins de 3 mois de l'élection présidentielle, ces chiffres sont scrutés de près à Matignon, Bercy et à L'Élysée. En octobre le premier ministre avait bien annoncé une «indemnité inflation» de 100 euros pour 38 millions de Français gagnant moins de 2 000 euros par mois. Mais depuis cette annonce, les prix ont continué de s'envoler obligeant le gouvernement à réagir. Le premier ministre a en effet officialisé le rehaussement du barème d'indemnité kilométrique pour les ménages imposés déclarant leurs frais professionnels . Une mesure envisagée depuis plusieurs jours par Bercy.

Dans un sondage Odoxa, publié fin novembre, 90% des Français estiment que le pouvoir d'achat est un sujet de préoccupation «important» ou «assez important» de l'élection présidentielle. Il devance la santé, l'immigration et la sécurité. Et toujours dans ce même sondage 80% d'entre eux soutiennent que le pouvoir d'achat s'est dégradé, 94% estiment même que les multiples confinements mis en place depuis un an et demi sont la cause d'une accélération de la hausse des prix, de l'inflation. Emmanuel Macron et son gouvernement sont prévenus : le pouvoir d'achat plus que jamais sujet «inflammable» dans la perspective de la présidentielle.

