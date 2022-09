Escroquerie : il aurait déclaré de faux sinistres immobiliers pour près d'1,4 million d'euros

Le sexagénaire a multiplié les fausses déclarations de sinistres auprès des assurance. Illustration (Pixabay / OleksandrPidvalnyi)

Un homme a été jugé à Belfort pour une importante escroquerie à l'assurance. Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, il aurait multiplié les fausses déclarations de sinistres dans les différents logements qu'il possédait. Au total, il aurait empoché près de 1,4 million d'euros.

Un homme de 68 ans a comparu devant le tribunal de Belfort pour « escroquerie, faux et usage de faux ». Il est soupçonné d'avoir détourné 1,395 million d'euros avec la complicité de son fils, en déclarant de faux sinistres immobiliers auprès des assurances, relate L'Est Républicain vendredi 9 septembre.

Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, le sexagénaire aurait ainsi monté 237 dossiers de demande d'indemnisation pour des sinistres concernant une dizaine d'appartements. Il aurait d'ailleurs multiplié les prêts auprès des banques (160 au total) pour acquérir toujours plus de biens. L'homme aurait agi par le biais de 22 SCI (sociétés civiles immobilières) pour obtenir plus de 3 314 000 euros.

31 fausses cartes d'identité

Fausses factures, procès-verbaux falsifiés, 31 cartes d'identité différentes... L'escroc présumé aurait enchaîné les arnaques. Au tribunal, le ministère public a requis 5 ans de prison entièrement assortis d’un sursis probatoire de 5 ans et 50 000 euros d’amende.

Il réclame également 1 an de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende pour son fils, qui nie avoir participé. Pourtant, il était bien actionnaire de chaque SCI montée par son père. Le verdict sera rendu le 21 septembre prochain.