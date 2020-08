Escroquerie dans les Vosges : Les arnaqueurs vendaient un « masque miracle » à 1 500 €, six personnes interpellées

Une vaste escroquerie ciblant des seniors a été démantelée dans les Vosges. Profitant de la vulnérabilité des personnes âgées, les escrocs vendaient des objets « bon marché à des prix exorbitants » Une centaine de victimes ont été répertoriées dans la région de Gérardmer et partout en France. Le préjudice atteindrait plusieurs centaines de milliers d'euros.

Six individus soupçonnés d'escroquerie et d'abus de faiblesse ont été interpellés dans les Vosges, rapporte France Bleu Sud Lorraine vendredi 14 août. Il aura fallu plus d'un an aux gendarmes de la brigade des recherches de Saint-Dié-des-Vosges pour aboutir à ces arrestations. Une centaine de victimes sont pour l'instant répertoriées dans la région de Gérardmer mais aussi partout en France.

Un « masque miracle » à 1 500 € pièce

Cette affaire a débuté en juillet 2019. Les gendarmes ont été avertis que des personnes âgées se faisaient escroquer par des individus qui leur vendaient des objets « bon marché à des prix exorbitants », écrit la gendarmerie des Vosges sur son compte Facebook. L'escroquerie se présentait ainsi : les victimes étaient d'abord contactées par une plateforme de phoning, basée au Maroc, leur annonçant qu'elles avaient gagné un prix de valeur.

Celui-ci devait ensuite leur être remis au cours d'une présentation avec un prétendu kinésithérapeute, chargé de revendre les produits. « Profitant de la crise sanitaire, ils ont réussi à vendre le 'masque miracle' à 1500 euros pièce jouant sur la vulnérabilité des seniors », racontent notamment les gendarmes.

Plusieurs centaines de milliers d'euros

A ce jour, six personnes ont été arrêtées. Trois d'entre elles sont restées en détention et trois autres ont été placées sous contrôle judiciaire. Durant leurs perquisitions, les gendarmes ont trouvé des documents établissant les escroqueries et les abus de faiblesse. Ils ont également saisi « véhicules de luxe, pièces de joaillerie, mobilier et articles de déco ». Un bien immobilier d'une valeur de 400 000 € devrait bientôt figurer sur la liste.

Après avoir consulté les comptes bancaires des escrocs présumés, les gendarmes estiment que cette vaste escroquerie leur a rapporté plusieurs centaines de milliers d'euros. Toutes les victimes n'ont pas encore été recensées.