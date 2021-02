Un retraité sur sept dans toute la France, un sur 5 dans certaines régions, percevrait un montant de pension erroné, et, dans la grande majorité des cas, en sa défaveur... L'émission " Envoyé spécial " est revenue le 14 janvier dernier sur ce phénomène dans un reportage intitulé « Retraites : le compte n'y est pas ! ". Et malheureusement bien des téléspectateurs ont pu s'identifier aux retraités interviewés !

Erreurs sur les pensions de retraite - iStock-Koldunova_Anna

Des erreurs pointées par la Cour des comptes ; puis exposées dans les médias

Que faire si vous êtes concerné-e ?

Le rapport de la Cour des comptes qui épinglait les dysfonctionnements des caisses de retraite dans le calcul des pensions date de mai 2020. Mais il a connu un véritable écho alors qu'il a été relayé en ce début d'année par France 2. On y apprenait ainsi que non seulement les pensions versées aux retraités étaient souvent mal calculées, mais qu'en plus, tenter de faire valoir son bon droit était, pour nombre de retraités, un véritable parcours du combattant... D'après le rapport de la Cour des comptes, sur la totalité des pensions versées en 2019, quelques 221.500 révisions de droit et 211.500 révisions de service ont été effectuées. Cette analyse est issue des données fournies par la CNAV, les quinze caisses de la Carsat ainsi que les quatre caisses de la Sécurité sociale et, enfin, celles des caisses déléguées pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants. Toutes ces révisions ont entraîné des ajustements. Les régularisations ont ainsi été estimées à plus d'un dossier sur sept au niveau national, tandis que le manque à gagner moyen était évalué à 554 € par an, pour chaque retraité lésé. Et c'est peut-être sans compter sur la réclamation des retraités qui ne sont pas entendues ! France 2 évoquait ainsi dans son reportage, l'exemple de cette femme chauffeur de taxi de 68 ans contrainte à reprendre le volant pour survivre, avec les 318 € versés par la CNAV en lieu et place des 675 € qui lui étaient dus !Pour commencer à bénéficier de sa pension de retraite, l'actif doit tout d'abord demander à sa caisse de retraite la liquidation de ses droits. Mais certaines erreurs peuvent émaner, soit des informations dont bénéficie la CNAV (par exemple, des périodes d'activité qui n'auraient pas été déclarées), soit d'éléments non pris en compte dans le calcul des droits. Il revient donc au futur pensionné de vérifier les données fournies par la CNAV et les complémentaires, et de signaler toute erreur afin qu'elle soit corrigée. Si comme pour la malheureuse chauffeur de taxi, ce simple signalement à la CNAV reste vain, il existe les recours suivants : Vous pouvez saisir la Commission de recours amiable, dans les deux mois qui suivent l'annonce du montant de votre pension de retraite, et contester le montant annoncé, en produisant les justificatifs nécessaires. Vous pouvez ensuite saisir le tribunal des affaires de Sécurité sociale : si vous n'obtenez pas gain de cause, il reviendra alors à la justice de trancher la question.