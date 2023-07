Épargne : un nouveau livret pour financer l’armée ?

Le Sénat a adopté le 28 juin dernier le principe de création d’un « livret d’épargne souveraineté ». Totalement exonéré d’impôt et de prélèvements sociaux, ce nouveau produit d’épargne servirait à financer les entreprises de la défense.

Une proposition vivement critiquée par la gauche

La proposition, émise par la commission des Affaires étrangères et de la Défense, a essuyé de vives critiques de la part des communistes et des écologistes. Les sénateurs de gauche ont notamment fustigé un nouveau produit d’être « bancal » et « flou ». « On ne dispose pas d’informations sur l’effet d’éviction qu’un tel produit pourrait générer par rapport aux produits d’ores et déjà existants, notamment le Livret A et le Livret de développement durable », a reproché le président du groupe écologiste, Guillaume Gontard.

Investir dans les PME de la défense

Dans les faits, le livret d’épargne souveraineté fonctionnerait comme un plan d’épargne en actions (PEA) classique, avec un avantage de taille : il serait totalement exonéré d’impôts et de prélèvements sociaux. Les épargnants deviendraient propriétaires d’actions d’entreprises françaises de la défense et de la sécurité civile, comme Safran, Dassault ou Thalès, mais aussi de petites et moyennes entreprises.

Assurer la souveraineté de la défense

Le Sénat défend en effet l’idée que le produit bénéficierait surtout aux PME de la défense, qui ont massivement recours au financement privé. L’idée de recourir à l’épargne des Français pour financer la défense est loin d’être nouvelle. En 2013, Vincent Hélin, président du Forum Hippocampe proposait ainsi la création d’un « Plan d’Acquisition Défense » avec un fonctionnement similaire à celui du Livret A. Le concept était repris en 2017 par l’amiral Pierre-François Forissier (ex-chef d’état-major de la Marine nationale), le général Jean-Claude Paloméros (ex-chef d’état-major de l’armée de l’Air) et Fabrice Wolf, actuellement directeur du site Meta Défense. Ces derniers proposaient la création d’un « Plan d’Épargne Défense Avenir », ouvert aux particuliers. L’objectif de ce produit était de capter une partie de l’épargne financière volatile avec des modalités similaires à celles du PEL pour financer l’acquisition d’équipements.

La popularité de l’armée

À l’origine de la proposition du Sénat cette année, le rapport parlementaire du député Horizons de Charente-Maritime Christophe Plassard, reprenait quant à lui le principe d’un placement orienté vers « l’industrie franco-française de souveraineté industrielle et militaire ». Dans son rapport, le député citait notamment un sondage réalisé en juin 2021, précisant que « 64 % des Français [avaient] une bonne image de l’industrie de l’armement [que] 75 % s’accord[aient] pour dire que l’industrie de défense est indispensable pour assurer l’indépendance et la souveraineté de la France et [que] 80 % pour dire que cette industrie doit rester autonome en matière d’équipements de défense ». Un sondage Odoxa - Backbone Consulting réalisé pour Le Figaro en juillet 2022, soit quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, révélait que 78 % des Français étaient alors favorables à l’augmentation du budget militaire. 87% d’entre eux indiquaient par ailleurs avoir une bonne opinion de l’armée française et de ses militaires.