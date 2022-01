Epargne : sur quels placements déposer les étrennes de vos enfants ?

Sur quel placement investir l'argent reçu par votre enfant à Noël ? ( Crédits : © Prostock-studio - stock.adobe.com)

Vos enfants ont reçu de l'argent à Noël et vous ne savez que faire de ce cadeau ? Plusieurs solutions de placement existent en fonction de leur âge ou des objectifs définis.

Par MoneyVox

Au moment des fêtes, de nombreux Français font le choix d'offrir de l'argent à leurs proches. Pour les parents des enfants concernés, s'en suit alors le choix de l'utilisation de cet argent. Le mettre de côté ? Anticiper l'avenir, apprendre à gérer son argent, faire fructifier un capital… les avantages de ce choix ne manquent pas. Mais quel est le meilleur placement pour votre enfant ?

1. Les livrets d'épargne pour une épargne de précaution

Les livrets d'épargne ne sont pas réservés aux adultes, bien au contraire. Il existe même des livrets spécialement destinés aux enfants mineurs. En tête de liste : le Livret Jeune. Ce placement, dont le plafond de dépôts est de 1 600 euros, propose une rémunération au moins égale à celle du Livret A, et est parfois bien supérieure en fonction des établissements bancaires. Son taux d'intérêt est totalement défiscalisé, mais il n'est accessible qu'à partir de 12 ans. Pour les enfants de moins de 12 ans, il reste possible de s'orienter vers le Livret A et ses 0,50 % net de rémunération, ou vers des livrets bancaires fiscalisés.

Quel que soit le cas de figure, l'ouverture d'un livret d'épargne correspond à la volonté de déposer de petites sommes, de « l'argent de poche » en d'autres termes. L'argent accumulé sert alors d'épargne de précaution et pourra permettre de régler de petites dépenses avec l'accord des parents. Ce support présente également un intérêt pédagogique, puisqu'il permet d'apprendre à gérer son argent, de voir ses économies s'additionner et de comprendre le mécanisme de versement des intérêts.

2. L'assurance vie pour placer son argent sur du long terme

Un contrat d'assurance vie peut être souscrit au nom d'un enfant mineur, quel que soit son âge. De la naissance à la majorité, les parents peuvent donc sélectionner ce support, à condition de prendre en compte ses particularités. En effet, la gestion d'un contrat d'assurance vie est plus complexe que celle d'un Livret A. Il est nécessaire de sélectionner les supports d'investissement entre d'un côté les fonds euros, dont le capital est garanti mais avec une faible rémunération, et de l'autre côté les supports en unités de compte, dont la performance varie sans garantie en capital. En outre, les retraits ne sont pas toujours immédiats, avec quelques jours à quelques semaines de délai dans certains cas.

Avant d'ouvrir une assurance vie, les parents doivent s'assurer de disposer des connaissances suffisantes pour prendre la bonne décision, et être en mesure de gérer ce contrat au fil des ans. En ce sens, le Code civil indique : « L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur ». Pas de prise de risque inconsidérée donc.

3. PEA, PER, PEL… des alternatives à étudier

Longtemps tenu au rang des placements les plus intéressants pour les enfants, le PEL a désormais quitté cette catégorie, puisque son taux n'est plus que de 1 % avant impôt, contre 2 ou 2,5 % il y a quelques années. Pascale Micoleau-Marcel, déléguée générale de La Finance pour tous, le reconnaît : « Le plan épargne logement n'est plus le produit miracle qu'il était ! »

Quant au PER, le Plan d'épargne retraite, il ne doit s'envisager que sur du très long terme, les cas de déblocage anticipé étant extrêmement rares. Pas forcément la meilleure option pour un enfant, donc : d'ailleurs certains assureurs ne permettent plus d'ouvrir un PER au nom d'un enfant mineur.

Reste enfin l'alternative du Plan d'épargne en actions, mais uniquement pour les enfants majeurs. Sa toute nouvelle déclinaison, en « PEA Jeune », permet aux enfants majeurs encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents de se lancer sur les marchés financiers et de découvrir le monde de la bourse.