Epargne retraite : les versements sous capital vont être facilités

Le gouvernement donne un coup de pouce aux nouveaux retraités pour recevoir leur épargne retraite en capital. Actuellement les contrats d'épargne retraite type Madelin, Perp ou article 83 ne prévoient qu'une sortie en rente une fois l'âge de la retraite atteint. Néanmoins, il y a toujours la possibilité de la verser sous forme de capital si le montant de la rente estimé est inférieur à 40 euros ou 80 euros en fonction des contrats.

Ces sommes mensuels ne sont pas toujours significatives pour le train de vie des retraités, qui pourraient préférer de réaliser un projet ou de verser une plus grosse somme à leurs descendants.

Pour faciliter la mobilisation de l'épargne dans le contexte de la relance, le gouvernement a donc décidé de rehausser à 100 euros le seuil de rente en dessous duquel l'épargne retraite peut finalement être versée en capital , indique jeudi 8 juillet Bercy.

"Cette mesure permet de soutenir la reprise de la consommation et de favoriser les transmissions entre générations", ajoute le ministère, qui précise que cette mesure "ne remet pas en cause le blocage de cette épargne jusqu'à l'âge de la retraite".

Initialement, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire souhaitait faciliter les petites donations entres générations via un allègement de la fiscalité sur ces donations, mais cette mesure, politiquement sensible, n'a jamais reçu l'aval de l'exécutif. Elle était très critiquée par la gauche, qui y voyait un cadeau aux ménages les plus aisés , puisque selon l'Insee, les donations sont davantage reçues et effectuées par les ménages au patrimoine le plus élevé.