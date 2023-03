Épargne retraite : 7 chiffres à connaître pour briller dans les dîners en ville

Le PER demeure incontournable dans le cadre d’une stratégie patrimoniale réussie. Le Revenu vous explique pourquoi en sept chiffres clés. (© G. Tronel)

L’épargne retraite (PER individuel, PER collectif, assurance vie) est la grande absente de la réforme des retraites en discussion au Parlement. Pourtant, elle demeure incontournable dans le cadre d’une stratégie patrimoniale réussie. Le Revenu vous explique pourquoi en sept chiffres clés.

La réforme des retraites en discussion au Parlement ne porte que sur les régimes par répartition. Les dispositifs d’épargne retraite par capitalisation (PER individuel, PER collectif, assurance vie) sont étrangement absents du texte examiné par les députés et les sénateurs.

C’est dommage parce qu’ils sont incontournables pour maintenir le pouvoir d’achat des futurs retraités.

Le baromètre 2023 «Les Français, l’épargne et la retraite» du Cercle des Épargnants vient de paraître. Comme les Trophées du Revenu des meilleurs contrats d’assurance vie et des meilleurs plans d’épargne retraite (PER), il contribue à sa manière au développement des produits d’épargne retraite par capitalisation. Nous en avons tiré sept chiffres clés pour appréhender l’évolution des comportements et vous aider à faire les bons choix en épargne retraite.

50%

Un Français sur deux se dit aujourd’hui intéressé par le sujet de l’épargne et des produits financiers, contre deux sur cinq il y a trois ans. Le pourcentage est plus élevé chez ceux ayant un patrimoine financier important (71%), mais aussi, plus surprenant chez les moins de 35 ans (62%).

41 ans

C’est l’âge à partir duquel les sondés estiment qu’on doit commencer à