Epargne : près d’un Français sur deux arrive à mettre 260 euros de côté chaque mois en moyenne

L'inflation n'empêche pas les Français d’épargner. C'est ce que révèle une enquête* de Tudigo et Madeinvote. Sur les 1 000 personnes interrogées, 86 % ont indiqué mettre de l’argent de côté au moins une fois par an. Pour 35 % c’est plusieurs fois par an, et même tous les mois pour 46 % des sondés, relaye BFM Business .

Pour ces derniers, ce sont en moyenne 260 euros qui sont ainsi épargnés chaque mois, soit 3 120 euros par an. « Ce sont les plus hauts revenus qui arrivent à mettre davantage de côté chaque mois avec 600 euros et plus (8 % de ceux qui épargnent chaque mois) » , indique l’enquête. Les 50-64 ans ont l’épargne la plus modeste, avec une moyenne de 229 euros. Les moins de 35 ans arrivent à mettre davantage de côté, en moyenne 270 euros chaque mois.

Des placements peu risqués

Les objectifs diffèrent : pour 54 % des interrogés, cela permet d’augmenter leurs revenus. Les sondés de 65 ans et plus utilisent cet argent pour le financement des vacances ou assurer une certaine sécurité financière au moment de la retraite. Mais pour les plus jeunes, les motivations sont autres? « Pour 20 % d'entre eux, l'épargne vise l'acquisition de biens coûteux, tandis que 7 % l'utilisent pour initier un projet professionnel » , souligne l’enquête.

En ce qui concerne le placement, pas de grands risques : pour 65 %, l’argent est gardé sur des produits bancaires classiques, des livrets ou assurance-vie. 73 % des sondés privilégient la sécurité au rendement. Seuls 20 % investissent en immobilier et 18 % dans des entreprises cotées en bourse.

* échantillon de 1 000 Français(e)s représentatifs de la population en termes de sexe, âge, CSP et régions qui ont été interrogés du 13 octobre au 17 octobre 2023.