Epargne : les titulaires d'un livret A bientôt fixés sur le taux appliqué à partir du 1er août

Pour les épargnants ayant un livret A entièrement rempli, un taux à 3,5% au lieu de 4% entraînerait une perte d'intérêts de 115 euros. (Bru-nO / PIxabay)

La rémunération du livret A à compter du 1er août va être annoncée le 13 juillet. Alors que la formule annonce un taux d'intérêt à 4 %, celui-ci pourrait finalement atteindre 3,5 % seulement afin d'éviter certains risques financiers.

C'est ce jeudi 13 juillet que doit être révélée la future valeur du taux du livret A qui entrera en vigueur le 1er août. Il faut dans un premier temps attendre les chiffres de l’inflation du mois de juin. A la suite de quoi le gouverneur de la Banque de France va appliquer une formule, opérer des ajustements et faire sa proposition à Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, explique Le Parisien .

Le calcul est effectué de la manière suivante. Le taux du livret A est calculé tous les six mois selon la moyenne semestrielle de l’inflation et des taux interbancaires à court terme. Il devrait ainsi être fixé à 4 % au 1er août. Il ne s'agit cependant que d'une hypothèse, car la Banque de France et le ministère de l'Economie ont la possibilité d'invoquer des « circonstances exceptionnelles » . Cela leur permet d'être dispensés de l’application stricte de la formule. Mi-janvier 2023, le taux du livret A avait par exemple varié de 2 à 3 % contre les 3,3 % attendus.

Un coût pour les banques

« J’attendrai le 13 juillet et les chiffres définitifs de l’inflation de juin pour faire ma proposition au ministre , a expliqué François Villeroy de Galhau dans une interview aux Échos fin juin . Il faudra trouver le bon équilibre entre l’intérêt des épargnants et l’intérêt des emprunteurs. Le taux du livret A est l’un des éléments du coût du crédit immobilier, en particulier pour le logement social ». De son côté, Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), organisme qui gère 60 % des montants disponibles sur les livrets A ou les livrets de développement durable et solidaire, a appelé de ses vœux un maintien du taux.

Le passage à 4 % aurait des conséquences pour les banques, qui géraient environ 40 % des 542 milliards d’encours du livret A et du LDDS fin mai. Un passage à 4 % leur coûterait 2,2 milliards d'euros. Les bailleurs sociaux, les collectivités locales et les PME qui souscrivent des prêts auprès de la CDC verraient en conséquence leur charge augmenter de 1,4 milliard d'euros. Ces effets devraient pousser le gouvernement à prendre une mesure équilibrée et décider d'un taux à 3,5 %.

Attention à ne pas dépasser l'inflation

D'autant que l'inflation fléchit et qu'il existerait donc le risque de se retrouver d'ici un semestre avec un taux du livret A plus élevé que celui de l'inflation. Quelle différence de rémunération peut entraîner une variation du taux de 0,5 % ? Pour un encours moyen de 5 800 euros, cela représenterait une perte d’intérêts de seulement 29 euros. Pour les épargnants ayant atteint le plafond, le manque à gagner atteindrait 115 euros.