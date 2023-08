Epargne : le compte à terme, placement sans mauvaise surprise, a le vent en poupe

Face aux taux d'intérêt du Livret A décevants, ceux du compte à terme ont tout pour séduire les épargnants à la recherche de sécurité. (Gaertringen / Pixabay)

Si le taux d'intérêt du Livret A a été bloqué jusqu'en 2025, et pourrait ensuite baisser avec le ralentissement de l'inflation, une solution complémentaire existe pour les épargnants désireux de conserver des taux d'intérêt intéressants. Il s'agit du compte à terme, un produit d'épargne venant bloquer une somme pendant une certaine durée avec un rendement connu à l'avance.

La remontée des taux d'intérêt a rendu plus complexe l'accès au crédit et elle a au passage permis à certains placements financiers de gagner en attractivité près des épargnants. Alors que le rendement du Livret A, qui aurait dû monter à 4,1 % au 1er août, va finalement rester bloqué à 3 % jusqu'en 2025, un autre produit financier longtemps oublié devient de plus en plus séduisant : le compte à terme (CAT), explique BFM Patrimoine .

Des capitaux bloqués

Dans le détail, le CAT est un compte d'épargne à capital garanti, ce qui signifie qu'il est sans risque. Proposé par les banques, il peut être ouvert par toute personne majeure sans avoir à payer de frais lors de la signature ou ultérieurement. En général, l'épargne est bloquée entre un et trois ans, sans possibilité de versement complémentaire ou de retrait au dépôt initial pendant la durée du contrat. La récupération anticipée de la mise est possible, mais elle entraîne des pénalités.

En ce qui concerne la rémunération, plusieurs contrats existent : à taux fixe, à taux progressif au fil des mois ou à taux variable. Avec la hausse des taux, les rendements proposés deviennent de plus en plus intéressants. En fonction des banques, du dépôt minimum et de la durée de blocage de la somme, les taux de rémunération brute varient entre 3 % et 3,5 % pour les taux fixes, et peuvent monter jusqu'à 4,5 % sur la cinquième année pour un compte à terme à taux progressif durant cinq ans. La rémunération brute atteint cependant 1,5 % la première année dans ce cas.

Des avantages pendant plus longtemps

Plus facile de comprendre pourquoi le compte à terme est de plus en plus populaire. Selon la Banque de France, l'encours total pour ce type de comptes est passé de 80 milliards en janvier 2023 à 114 milliards d'euros six mois plus tard. Cette attractivité pourrait encore croître. Alors que ralentissement de l'inflation pourrait faire baisser le taux du Livret A, le CAT pourrait permettre de profiter de ces taux avantageux pendant quelques années supplémentaires.

Il faut toutefois être prêt à immobilier la somme versée durant quelque temps. Et ne pas oublier que le CAT doit plutôt être considéré comme un produit complémentaire, et non une alternative aux livrets d'épargne réglementés. Les intérêts engrangés sont en effet fiscalisés puisque soumis au prélèvement forfaitaire unique ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu.