Épargne : comment la structure du patrimoine des Français influence la performance financière

En décembre 2022, l'Observatoire de l'Épargne Européenne (OEE) a construit un indice pour évaluer la performance de l'épargne financière des ménages français. Cet indice, mis à jour trimestriellement par le cabinet indépendant IEM Finance, se base sur un portefeuille moyen d'actifs financiers représentatif des ménages français. L'indice montre que la performance de l'épargne financière des ménages français varie considérablement en fonction de la structure du patrimoine.

Un indice pour mesurer la performance de l'épargne

L'indice de l'OEE suit une méthodologie traditionnelle de calcul des indices boursiers et mesure la performance à long terme d'un portefeuille type. Il est recalibré chaque année pour refléter les changements dans la composition du patrimoine financier des ménages. Toutes les données utilisées proviennent de sources publiques comme la Banque de France et France Assureurs.

L'indice, initialisé à 100 au 31 décembre 2012, a atteint 129 à la fin du premier trimestre 2024, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen de 2,30 % en termes nominaux. Ce rendement, qui peut sembler modeste, dépasse néanmoins l'inflation moyenne sur la période (1,96 %). Par ailleurs, la performance de l'indice est redevenue positive en termes réels au premier trimestre 2024, marquant une augmentation de 1,81 %.

Contribution des différents types de produits financiers

L'indice de l'OEE distingue les contributions des produits de taux (dépôts bancaires et obligations) et des produits de fonds propres (actions). Depuis décembre 2012, les produits de fonds propres, avec une performance annuelle moyenne de 5,50 %, ont représenté près de la moitié de la performance globale de l'indice, malgré une pondération moyenne de seulement 20 %. En revanche, les produits de taux ont affiché une performance annuelle moyenne de seulement 1,49 %, leur contribution diminuant progressivement en raison de la baisse des taux d'intérêt.

Une analyse par décile de patrimoine financier

En mars 2024, l'OEE a élargi son analyse en construisant des indices spécifiques pour chaque décile de patrimoine financier. Cette démarche vise à mettre en lumière les écarts de performance entre les ménages aisés et moins aisés, souvent dus à des allocations d'actifs différentes. Les données de l'enquête « Histoire de vie et patrimoine » de l'INSEE révèlent que les ménages des cinq derniers déciles concentrent 80 % de leurs avoirs sur des dépôts, dont une partie est non rémunérée, et sont peu exposés aux marchés actions. En conséquence, ces ménages n'ont pas bénéficié de la performance des marchés actions au cours des 12 dernières années et risquent une perte de valeur réelle de leur patrimoine financier à long terme.

Il existe un écart de performance significatif entre les ménages les plus riches et les plus modestes. Les cinq premiers déciles ont vu une performance annuelle moyenne de leur épargne presque deux fois inférieure à celle du dixième décile. De plus, leur performance a été inférieure à l'inflation, signifiant une perte de valeur en termes réels.

Ces différences dans la structure du patrimoine ont des répercussions importantes sur la capacité à se constituer un complément de revenus à long terme, exacerbant les inégalités patrimoniales. Ces inégalités peuvent être dues à une faible diffusion de produits d'épargne à long terme performants ou à un déficit de culture financière, conduisant à des choix d'investissement sous-optimaux.

Pour réduire ces inégalités, il est essentiel de promouvoir une meilleure éducation financière et d'encourager l'accès à des produits d'épargne plus performants. Une extension de l'utilisation de l'indice de l'OEE pourrait inclure des analyses selon d'autres variables comme la catégorie socio-professionnelle, l'âge, ou le quintile de revenus, ainsi que des comparaisons avec d'autres pays aux modèles sociaux différents.