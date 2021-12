Epargne : combien va vous rapporter votre Livret A en 2021 ?

La formule de calcul du rendement de Livret A ne facilite pas la compréhension de sa rémunération pour 2021. ( Crédits: © pict rider- stock.adobe.com)

Pour les épargnants, le passage à la nouvelle année va de pair avec la perception des intérêts cumulés au fil des mois. Quelle somme espérer toucher avec son Livret A au titre de 2021 ?

Par MoneyVox,

Les sommes épargnées sur un Livret A sont rémunérées à hauteur de 0,50 % net. Le total des intérêts cumulés tout au long de l'année est versé lors du passage à la nouvelle année, ce qui est aussi le cas d'autres livrets d'épargne (LDDS, Livret Jeune, LEP…). Pour les plus impatients, il est possible d'estimer le montant à percevoir avant de le voir apparaître sur son relevé de compte. Calcul, montant, règle des quinzaines… Quelle somme allez-vous recevoir de votre banque grâce à votre Livret A ?

Comment est rémunéré le Livret A ?

Le Livret A est un livret d'épargne réglementé. Autrement dit : son fonctionnement est le même d'un établissement bancaire à un autre. De plus, le taux d'intérêt pratiqué est "net", c'est-à-dire exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, contrairement aux livrets bancaires dont le taux est dit "brut". Ce fonctionnement n'est pas propre au Livret A, on le retrouve également pour d'autres livrets tels que le LDDS, le LEP ou le Livret Jeune (exception faite du taux de ce livret qui peut varier d'une banque à une autre).

Depuis le 1e janvier 2021, le taux d'intérêt du Livret A est resté le même : 0,50 % net. Un niveau historiquement bas qui a été atteint le 1e février 2020, venant alors remplacer les 0,75 % net octroyés. Avec une rémunération identique tout au long de l'année 2021, le calcul des intérêts à percevoir est grandement simplifié : un épargnant ayant laissé 1 000 euros toute l'année sur son Livret A touchera 5 euros d'intérêts, 10 euros pour 2 000 euros d'épargne, 25 euros pour 5 000 euros et 50 euros pour 10 000 euros.

La règle des quinzaines vient semer le trouble

Si vous ne touchez jamais à l'argent capitalisé sur votre Livret A, le calcul des intérêts est aisé. En revanche, si vous retirez et/ou l'alimentez fréquemment, la tache se complique. En effet, le Livret A est soumis à la règle des quinzaines. Par exemple, un versement effectué après le 1e jour du mois n'est pris en compte dans le calcul des intérêts qu'à partir du 16e jour. Si ce même versement est effectué après le 15e jour du mois, il faut alors attendre le 1e jour du mois suivant pour que la somme commence à produire des intérêts. L'influence de cette règle est aussi importante lors de retraits, puisqu'une somme ponctionnée le 28, par exemple, ne générera pas d'intérêts dès le 16e jour du mois. Dans tous les cas, il est préférable de piocher dans son Livret A pour alimenter son compte courant lors de difficultés financières. En effet, la perte d'intérêts restera toujours bien inférieure au coût des frais prélevés lors d'un incident de paiement (agios, commissions d'intervention, frais de rejet…).

Il est quasiment impossible de connaître avec précision le montant à percevoir en fin d'année si vous piochez et alimentez souvent votre Livret A. Seule une estimation peut être effectuée en se basant sur la somme moyenne détenue sur ce placement. Selon les dernières données fournies par la Caisse des dépôts et des consignations ainsi que par la Banque de France, chaque Français qui détient un Livret A devrait recevoir en moyenne 31 euros d'intérêt au titre de l'année 2021. Une donnée qui, dans la réalité, fait le grand écart, puisque 36 % des Livrets A sont crédités de moins de 150 euros, et seuls 7 % ont atteint le plafond de 22 950 euros.