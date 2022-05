Énergie : les litiges entre clients et fournisseurs de gaz et d'électricité ont explosé

Le dernier rapport annuel du Médiateur national de l'énergie point du doigt la hausse des litiges en cinq ans. (Pixabay / DavidReed)

Selon le dernier rapport annuel du Médiateur national de l'énergie, les litiges entre les consommateurs et les fournisseurs ont explosé de 150 % au cours de ces cinq dernières années. Ces litiges concerneraient essentiellement des « rattrapages de facturation, des erreurs de relevés, des problèmes de compteur ».

Les litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'énergie ont augmenté de 150 % en cinq ans. C'est ce que révèle le dernier rapport annuel du Médiateur national de l'énergie, l'organisme que le consommateur peut saisir gratuitement en cas de désaccord avec son fournisseur, rapportent nos confrères de BFMTV .

« Des réclamations qui ne sont pas toujours très bien traitées »

« Ce sont essentiellement des litiges de facturation. La majorité des consommateurs se plaignent d'avoir une facture de gaz ou d'électricité trop élevée » , a expliqué Frédérique Feriaud, la directrice générale du Médiateur national de l'énergie.

Cette dernière a cependant tenu à souligner qu'il n'y avait « rien de malhonnête » de la part des fournisseurs. Tout cela relève plus « des rattrapages de facturation, des erreurs de relevés, des problèmes de compteur » . Ainsi, une majorité de litiges concerne « des dysfonctionnements, des anomalies, des problèmes de systèmes de facturation et surtout des réclamations qui ne sont pas toujours très bien traitées » , selon Frédérique Feriaud.

EDF et Engie parmi les bons élèves

Parmi les fournisseurs, c'est Omh Energie qui recense le taux le plus important de litiges avec 416 plaintes pour 100 000 contrats. Les fournisseurs traditionnels que sont EDF et Engie font eux partie des bons élèves avec respectivement 47 et 74 litiges.

Enfin, le Médiateur de l'énergie tient à mettre en garde les consommateurs contre d'éventuelles hausses de tarifs car certains fournisseurs ont des offres indexées sur le tarif réglementé mais pas tous : d'autres sont indexés sur les marchés.