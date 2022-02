Énergie : la demande en électricité va fortement augmenter jusqu'en 2050 en France

L'hydrogène jouera un rôle primordial dans l'industrie dans les trente prochaines années. (illustration) (Pixabay / DavidReed)

L'électricité va jouer un rôle déterminant dans les prochaines années en France. Grâce à l'hydrogène notamment, elle pourrait permettre de se passer des énergies fossiles, mais cela impliquera une hausse de la consommation notamment au niveau de l'industrie et des transports.

La consommation d'électricité va exploser en France d'ici 2050, dopée par le verdissement des transports, du chauffage, de l'alimentation et la décarbonation de l'industrie via l'hydrogène. Pour lutter contre le réchauffement climatique, les énergies fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon vont en effet être abandonnés au profit de l'électricité.

L'hydrogène aura un rôle central

Après deux ans de travaux, RTE, le gestionnaire des réseaux électriques, a élaboré plusieurs scénarios. Tous, y compris le plus « sobre » en termes de besoins, estiment que la consommation d'électricité sera plus élevée en 2050 qu'aujourd'hui. Au maximum, les hypothèses vont jusqu'à une consommation annuelle de 754 terawatt-heures (TWh) d'électricité.

L'hydrogène pourrait être développé massivement pour accompagner la réindustrialisation de manière verte. Pour que l'industrie lourde puisse continuer à produire, l'hydrogène vert a un rôle central. Il devrait ainsi remplacer le charbon dans les industries qui ont besoin de beaucoup de chaleur et permettre de stocker les énergies intermittentes (solaire ou éolienne) via les piles à combustible. Les transports lourds pourraient aussi recourir à l'hydrogène pour remplacer leurs carburants.

Un scénario « sobre » à viser pour les écologistes

Le scénario médian pour la demande d'électricité, dit « de référence » , table sur 645 TWh par an en 2050, soit une hausse de quelque 35% par rapport à aujourd'hui. Trois secteurs augmenteraient fortement du fait des nouveaux usages : les transports, l'industrie et la production d'hydrogène.

Dans le même temps, certains secteurs (logement résidentiel, tertiaire) verraient leur consommation d'électricité diminuer grâce à une meilleure efficacité énergétique. La demande pour l'éclairage, déjà en baisse, pourrait être divisée par quatre d'ici 2050 notamment grâce à la généralisation des ampoules LED, selon RTE.

Pour tenir ce scénario médian, « plus de 40 % du parc automobile léger et plus de 80 % des immatriculations neuves doivent être composés de véhicules électriques ou hybrides rechargeables à l'horizon 2035 » , indique RTE. Le gestionnaire du réseau retient aussi un scénario « de sobriété » prévoyant une consommation d'électricité de 555 TWh par an en France en 2050, plus proche de ce que prônent les écologistes mais qui suppose des choix de société : habitat collectif, baisse du chauffage, limitation des déplacements…