Enchères : Une montre vendue plus de 28 millions d'euros devient la plus chère du monde

Une montre d'exception créée par la marque Patek Philippe était proposée à la vente ce samedi 9 novembre à Genève, dans le cadre d'un événement pour soutenir la recherche sur la myopathie. A l'issue des enchères, cet objet unique a été cédé pour 28,2 millions d'euros. Un record.

Déjà considérée comme la montre la plus sophistiquée au monde, la Grandmaster Chime 6300A-010 est devenue la plus chère. Ce petit joyau d'horlogerie créé par la marque Patek Philippe a été vendu 28,2 millions d'euros à l'occasion de la vente aux enchères « Only Watch » qui s'est déroulée ce samedi 9 novembre à Genève, rapporte Forbes dans un article relayé par Capital.

Les collectionneurs se sont affrontés durant plus de deux heures pour décrocher cet objet unique. Ce qui n'est rien comparé aux 100 000 heures qui ont été nécessaires pour la mettre au point.

Seulement huit modèles produits

La marque Patek Philippe détenait déjà le précédent record avec la Henry Graves Jr Supercomplication. Cette montre fabriquée en 1920 avait été cédée pour 21,7 millions d'euros lors d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's en 2014, indique Capital.

Patek Philippe présente dans un communiqué la Grandmaster Chime comme la montre-bracelet la plus pointue de son catalogue. Elle a été créé en 2014 pour fêter le 175e anniversaire de la marque. Les sept autres modèles ont été commercialisés au prix de 2,3 millions d'euros.

Le montant de cette enchère sera entièrement reversé à la recherche pour lutter contre la myopathie de Duchenne.