En vacances, les Français consomment davantage de produits locaux que l'été dernier

La météo capricieuse n'empêche pas les vacanciers de garder des habitudes de plus ancrées depuis les confinements.

Alors que plus d'un Français sur trois souhaite acheter plus de produits locaux selon une étude de l'Iri, les vacances semblent propices à ce changement de consommation. « Il y a toujours un pic de la consommation de produits locaux pendant l'été. Les vacanciers ont plus de temps pour sélectionner leurs aliments et ils ont envie de se faire plaisir », met en avant Yuna Chiffoleau, chercheuse à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) de Montpellier.

Mais l'été 2021 n'est pas un été comme les autres puisqu'il fait suite à la crise sanitaire du Covid-19 qui a rendu les Français plus sensibles à la consommation locale. Depuis le début de l'année, les dépenses ont notamment cru de 23% chez les bouchers et charcutiers et également de 23% chez les primeurs. «Nous constatons un pic de consommation locale plus fort que l'été dernier car les Français connaissent mieux les producteurs et la crise les a sensibilisés à ce type de consommation. Ils veulent apporter leur soutien à l'économie locale et dans une période d'inquiétude, le « manger bien » les réconforte également », affirme la chercheuse de l'Inrae.

Une consommation qui aurait pu être encore plus importante si le temps avait été plus clément. Le mois de juillet a effectivement été le plus frais depuis 2014 et le 7ème mois de juillet le plus arrosé depuis 1959. « Le consommateur est météo sensible. S'il ne fait pas beau, les Français ont moins envie de manger des fruits et légumes d'été. Avec une amélioration du temps prévue pour la semaine prochaine, la consommation devrait augmenter », explique Stéphanie Prat, directrice de la Fédération des producteurs de fruits.

Applications, grandes surfaces, sites : ils investissent le mouvement

Une appétence envers les produits locaux que les grandes surfaces ne comptent pas négliger. « Durant la période estivale, les grandes surfaces achètent davantage aux producteurs locaux car elles connaissent l'intérêt du consommateur pour ces produits. Elles adaptent leurs commandes en fonction du calendrier des vacances », déclare Stéphanie Prat.

Plusieurs sites et applications se sont également développés pour mettre en relation producteurs et consommateurs car pour le moment, la vente directe des producteurs de fruits et légumes ne représente que 3% des ventes, selon le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. « Nous constatons une hausse du nombre de nouveaux clients sur la plateforme en juillet 2021 comparé à l'année dernière », affirme la plateforme Epicery, spécialisée dans la livraison à domicile de produits alimentaires de proximité.

Mais la vigilance doit rester de mise lors de l'achat de produits transformés ou de plats préparés dits «locaux» ou « régionaux ». Même si le produit est régional, les matières premières pour le cuisiner ne le sont pas toujours. « Cela fait vivre les PME régionales mais nous incitons les entreprises à ce que les composants soient également locaux », revendique Yuna Chiffoleau de l'Inrae de Montpellier. Sur certains marchés touristiques, certains vendeurs mettent même en avant des produits locaux qui viennent en réalité de l'étranger. Pour éviter ce genre de dérives, l'Inrae a lancé l'initiative Ici.C.Local qui a pour objectif de favoriser la transparence en signalant l'origine des produits aux consommateurs. Vigilance donc, même en vacances.