En 2023, la hausse des salaires compense l’inflation-iStock-fizkes.jpg

+3,8 % en moyenne

Selon les chiffres provisoires de la Direction de la recherche du ministère du Travail (Dares), publiés le 10 février dernier, le SMB (l’indice du salaire mensuel de base) des salariés français a bondi de 3,8 % en 2023, soit 0,2 % de plus de l’inflation, qui s’est établie à 3,6 % sur l’année. Pour rappel, le SMB correspond au salaire brut avant déduction des cotisations sociales. Il exclut également les primes, ainsi que les rémunérations perçues sur les heures supplémentaires (pour les temps pleins) ou complémentaires (pour les temps partiels). Le SMB est mesuré dans les entreprises privées (hors secteur agricole) comprenant dix employés et plus.

L’industrie en tête

Toujours selon les chiffres de la Dares, le SMB a pris +0,3 % au quatrième 2023. Sur l’année, le salaire mensuel de base a en moyenne augmenté de 4,1 % dans le secteur de l’industrie, contre 3,8 % dans le secteur tertiaire et 3,5 % dans le secteur de la construction. L’indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) a quant à lui bondi de 0,4 % au cours des trois derniers mois de l’année 2023.

Les ouvriers sortent du lot

Si l’on regarde dans le détail des données de la Dares pour ce qui est des catégories socioprofessionnelles, les ouvriers se démarquent nettement avec une augmentation moyenne de 4,3 % vs 3,9 % pour les employés et 3,3 % pour les cadres et professions intermédiaires.

Quid de 2024 ?

Selon le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, les entreprises pourraient poursuivre les augmentations de salaire en 2024 et ce malgré une baisse annoncée de l’inflation. Si la Banque de France prédit une inflation à 2,5 % en 2024, mesurée selon l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), les cabinets de recrutement tablent sur une augmentation des salaires de 3,6 % à 4 %, tous secteurs d’activité confondus. Récemment interrogée par Le Parisien, Audrey Louail, présidente de CroissancePlus (un réseau de 500 chefs d’entreprises) a notamment affirmé que 39 % des membres de l’association avaient prévu des hausses entre 3 et 5 % du SMB en 2024.