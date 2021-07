Electricité : les tarifs réglementés pourraient augmenter de 0,48% dès le 1er août

Les tarifs réglementés sont fixés par le gouvernement sur proposition de la CRE sur la base de nombreux paramètres. (Pixabay / Free-Photos)

Le régulateur de l'énergie a proposé une augmentation de 0,48% tarifs réglementés de l'électricité. Si le gouvernement accepte, cette hausse devrait être effective à partir du premier 1er août. Elle représenterait 4 euros par an en plus pour un client résidentiel et 6 euros pour un professionnel.

Les tarifs réglementés de vente de l'électricité devraient augmenter de 0,48% en France à partir du 1er août, si le gouvernement suit la proposition du régulateur de l'énergie rendue publique lundi 12 juillet.

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) propose aux ministres de l'Energie et de l'Economie d'augmenter les tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE) de 0,48% pour les tarifs bleus résidentiels et de 0,38% pour les tarifs bleus professionnels, selon un communiqué. Cette hausse représenterait environ 4 euros par an sur la facture d'un client résidentiel et 6 euros pour un professionnel.

Une réévaluation du rattrapage des tarifs

Selon la CRE, elle reflète notamment la hausse de la composante acheminement après l'entrée en vigueur du nouveau tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. L'augmentation prend aussi en compte une réévaluation du rattrapage des tarifs liée à des montants non couverts en 2019, le gouvernement ayant alors décidé de geler les hausses.

Les tarifs réglementés sont fixés par le gouvernement sur proposition de la CRE sur la base de nombreux paramètres (coûts de fourniture, transport, distribution, taxes diverses...).