Ecole : les tarifs de certaines cantines devraient augmenter à cause de l'inflation

La plupart des cantines des établissements scolaires devraient faire face à une hausse des tarifs des fournisseurs. Photo d'illustration. (Katrina_S / Pixabay)

Le prix des repas à la cantine scolaire pourrait bien augmenter dès la rentrée. En cause, l’inflation qui touche aussi les fournisseurs. La hausse pourrait être de 5 à 10%. Les collectivités en charge des établissements concernés vont devoir décider comment réagir à cette hausse.

Il n’y a pas que les factures d’énergie, les tickets de caisse au supermarché ou les pleins de carburants qui augmentent. Certains fournisseurs de cantines scolaires ont déjà alerté sur leur impossibilité à tenir les prix proposés jusqu’à maintenant en raison de l’inflation. La hausse à venir pourrait concerner une majorité d’établissements, rapporte BFMTV .

Philippe Laurent, vice-président de l'Association des Maires de France (AMF), et maire de Sceaux ( Hauts-de-Seine) , a estimé que deux tiers des cantines sont gérées par des entreprises privées. Parmi ces dernières, on trouve Sodexo ou API restauration.

Une hausse de 5 à 10%

« Les fournisseurs nous ont écrit pour nous dire que les mesures d’indexation prévues dans les marchés n’étaient pas suffisantes et qu’il fallait mettre en œuvre la théorie de l’imprévision », a expliqué Philippe Laurent, cité par France Info . Cela leur permettrait de renégocier les termes des contrats, si la situation économique change.

En France, les communes gèrent les cantines des écoles primaires, maternelles et élémentaires. Pour le collège, c’est le département qui s’en charge tandis que la région est en charge des lycées. Chacune de ces collectivités devra trouver des accords avec ses fournisseurs. Selon Philippe Laurent, la hausse pourrait être « de l'ordre de 5 à 10% » .

À la recherche d’économies

Rien ne dit cependant que les familles devront débourser plus. Les collectivités devront en effet choisir d’absorber cette hausse des prix ou non. « Ca ne se répercutera pas. On essaie de trouver le juste équilibre entre des repas à des prix raisonnables et répondant aux besoins nutritionnels des enfants », a assuré Marie Ottavy Sarrola, ajointe au maire d’Ajaccio ( Corse-du-Sud) , en charge des affaires scolaires. Pour L'Arbresle (Rhône), près de Lyon, une partie de la hausse sera prise en charge. Les tarifs vont malgré tout augmenter de 0,20 à 0,50 euro par repas. Le montant dépendra des revenus des familles des élèves, indique France 2 .

Certaines collectivités réfléchissent déjà au moyen de faire des économies. Comme à Limoges (Haute-Vienne), il est ainsi possible de faire évoluer les menus en privilégiant la cuisson à la vapeur plutôt qu’à l’huile ou en achetant des légumes en circuit court.