La chaîne néerlandaise de magasins à bas prix Zeeman a récemment lancé la commercialisation d'une eau de parfum à moins de 5 euros. Un véritable succès commercial.

Du parfum à moins de 5 euros ! - iStock-cglade

Une eau de parfum unisexe à 4,99€

Une conception et une stratégie commerciale spéciales

Air, c'est le nom que Zeeman, la chaîne de magasins de prêt-à-porter à bas coût, a donné à son eau de parfum commercialisée dans les rayons de ses points de vente. Une eau de parfum unisexe qui se décline en deux types de fragrances et en deux coloris de flacons, au prix imbattable de 4,99€. Quelques jours après le lancement aux Pays-Bas, le succès a été tel qu'il était devenu impossible de se procurer ce précieux jus. Mais les clients français ont tout de même pu mettre la main sur ce qui est déjà un produit star de la marque, car le groupe néerlandais détient un réseau de 290 magasins dans le pays. Et le site e-commerce du groupe continue également de le vendre en ligne. Air est proposé aux clients en deux types de flacons, un bleu et un jaune, tout deux reprenant les standards fondamentaux des grands parfums, à savoir des notes de tête, de cœur et de fond. Selon les spécialistes, le flacon bleu fait la part belle à des notes de jasmin, de muguet, de bergamote et même de tonka et de cuir. Quant au flacon jaune, il se veut davantage printanier et floral avec des senteurs d'orange, d'ambre, de jasmin et de bois de santal.Pour mettre au point une eau de parfum à la fois qualitative et ultra bon marché, Zeeman a dû s'employer à faire la chasse aux coûts tant dans la conception du produit que dans la stratégie commerciale et marketing. Cette eau de parfum a ainsi fait l'objet d'une collaboration spéciale avec des parfumeurs hollandais pour concilier d'un côté qualité de la fragrance et de l'autre petit prix de vente, afin de rester dans la stratégie commerciale de la marque. Pour cela, Air est constitué de 20% d'essences de parfum et d'ingrédients exclusifs comme le mentionne la marque sur son site web. Aussi, Zeeman n'hésite pas à comparer son produit avec celui des plus grandes maisons de parfum, mettant en avant le fait que son eau de parfum est composée d'éléments similaires. Mais ce qui fait la grande différence avec les marques de luxe, c'est la simplicité du design du flacon, la simplicité de sa communication, la simplicité de son circuit de commercialisation qui se passe d'intermédiaires. Zeeman a en effet compressé tous les coûts marketing et publicitaires afin de pouvoir proposer ce produit à un prix imbattable. La marque n'hésite pas non plus à comparer le prix de son eau de parfum avec celui des marques de luxe qui dépasse souvent la barre des 90 euros. La chaîne néerlandaise a réussi son pari puisque depuis cette rentrée 2020, les petits flacons jaunes et bleus se vendent comme des petits pains.